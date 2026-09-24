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V Liberci vykvetl samec láčkovky, která ve volné přírodě vymírá. K zániku ji přivedli sběratelé

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11. září 2026 umístili zahradníci v Liberci za sklo veřejné expozice jednu jedinou rostlinu. Nepenthes clipeata, láčkovka štítnatá, druh, který ve volné přírodě přežívá na jediné hoře planety v počtu odhadovaném na pouhé jednotky kusů.
V Liberci vykvetl samec láčkovky, která ve volné přírodě vymírá. K zániku ji přivedli sběratelé

V Liberci vykvetl samec láčkovky, která ve volné přírodě vymírá. K zániku ji přivedli sběratelé

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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