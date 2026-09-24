V Liberci vykvetl samec láčkovky, která ve volné přírodě vymírá. K zániku ji přivedli sběratelé

Jenže tentokrát nejde o pouhou botanickou kuriozitu pro víkendové návštěvníky. U jednoho z libereckých exemplářů se právě objevilo samčí květenství. Pyl čeká na partnerku. A pokud samice rozkvete včas, Liberec získá semena, která mohou rozšířit genetický fond druhu balancujícího na hraně vyhynutí.
Proč je květ samce Nepenthes clipeata tak výjimečnou událostí
Láčkovky patří mezi dvoudomé rostliny, samčí a samičí květy vyrůstají na odlišných jedincích. Samec sám o sobě semena nevyprodukuje. Potřebuje současně kvetoucí samici, na kterou se přenese pyl. Právě v tom spočívá napětí celé situace: liberecká zahrada drží čtyři geneticky nepříbuzné linie získané v roce 2023 z Německa, z nichž dvě jsou samčí a dvě samičí. Pohlaví přitom zahradníci znali ještě dávno před rozkvětem díky DNA analýze z listových vzorků. První samec teď kvete. Samice zatím mlčí.
Okno pro opylení závisí na životnosti pylu a načasování samičího květenství, dvou proměnných, které v tuto chvíli nedokáže nikdo přesně předpovědět. Pokud se ale obě události překryjí, vzniknou semena z křížení nepříbuzných linií. A právě taková semena představují pro záchranný program druhu klíčový materiál.
Osmnáct rostlin na celém světě: jak sběratelé zdecimovali horu Kelam
Nepenthes clipeata roste výhradně na vápencových stěnách hory Kelam v západním Kalimantanu na Borneu. Nikde jinde. Její poléhavé stonky s plstnatými, téměř kruhovými listy a láčkami vyrůstajícími ze spodní strany čepele ji odlišují od jakéhokoli druhu dostupného v běžném zahradnictví. Právě tato unikátnost se jí stala osudnou.
Konzervační
studie Ch’iena C. Leeho detailně mapuje, jak zahraniční sběratelé nejprve systematicky odváželi rostliny z přístupných partií skal, načež se do obchodu zapojili místní pytláci zásobující indonéský trh. Jeden obchodník v Pontianaku v roce 2007 přiznal, že za předchozích dvanáct měsíců prodal přes sto kilogramů živých rostlin Nepenthes clipeata. Stovky exemplářů tehdy plnily školky a tržnice, většina po přesazení stejně uhynula.
Výsledek? Poslední důkladný
terénní průzkum z roku 2019 napočítal na hoře Kelam pouhých osmnáct jedinců. Z nich byla jediná samice. Autoři studie varují před pokračujícím pytlačením i v době, kdy zbývající rostliny visí na těžko dostupných skalních římsách. Indonéská státní databáze KSDAE sice eviduje druh mezi chráněnou flórou, regulace na odlehlých stěnách bornéské hory ale zjevně nestačí.
VIDEO Liberecká strategie: od sbírkového zázemí k veřejné expozici s cílem
Botanická zahrada Liberec buduje specializaci na masožravé rostliny už od osmdesátých let minulého století. Od roku 2025 je oficiálním nositelem Národní sbírky masožravých rostlin České republiky. Když v březnu 2023 dorazilo osm sazenic čtyř nepříbuzných linií Nepenthes clipeata, zapadly do prostředí, které pro ně mělo odborné i technické zázemí.
Řada botanických zahrad po celém světě přitom tento druh uchovává výhradně v neveřejných sbírkových sklenících. Liberec se vědomě rozhodl pro opačný přístup: jeden exemplář umístil do pavilonu D, kde ho mohou spatřit běžní návštěvníci. Kurátorský záměr propojuje raritu s osvětou: kdo rostlinu uvidí, dozví se i o tom, proč zbývá posledních pár jedinců v přírodě a co pytlačení dokáže napáchat.
Podstatnější než expoziční efekt je ovšem záměr reprodukční. Podle vyjádření zahrady z roku 2023 mají budoucí semena sloužit k rozšíření genetické základny druhu. Odborná literatura doporučuje právě tuto cestu: množit legální rostliny v kultuře, distribuovat je mezi instituce a zaplavit jimi pěstitelský trh, aby klesl ekonomický motiv pro vykrádání posledních divokých populací. Liberec se tak ocitl v pozici, kde úspěšné opylení přestává být zahradnickým triumfem a stává se konkrétním článkem záchranného řetězce.
Kdy a kde spatřit nejohroženější masožravku planety na vlastní oči
Exemplář Nepenthes clipeata je od 11. září 2026 k vidění v expozici masožravých rostlin Botanické zahrady Liberec (pavilon D). Zahrada má otevřeno denně, v letním období od 9:00 do 18:00, v zimním od 9:00 do 16:00. Praktický systém výměny semen mezi botanickými zahradami, který Liberec provozuje prostřednictvím svého
Index Seminum, naznačuje, že případná úroda semen by s největší pravděpodobností mířila do institucionální sítě zahrad po celém světě, nikoli do rukou soukromých sběratelů. Co rozhodne o budoucnosti druhu: hora Kelam i skleník v Jizerských horách
Samotná kultivace v evropských sklenících divokou populaci na Borneu nezachrání, k tomu je zapotřebí ochrana stanoviště, potlačení pytlačení a případná reintrodukce. Liberecký projekt ale řeší jinou, neméně naléhavou rovnici: zachovat a rozmnožit genetickou diverzitu druhu, dokud ještě existuje. Osmnáct rostlin na skalní stěně v rovníkové Asii a čtyři linie pod sklem v severních Čechách, z těchto čísel se dnes skládá celá pojistka proti definitivnímu zmizení Nepenthes clipeata z povrchu Země.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková