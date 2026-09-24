Spotřebitelská důvěra v ekonomiku v září vzrostla, u podnikatelů kleslaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Spotřebitelská důvěra v ekonomiku v září vzrostla, u podnikatelů klesla
Plzeňská Škoda JS ze Skupiny ČEZ se zapojí do projektů malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR jako...
Čínské automobilky dál ukrajují podíl evropským výrobcům. V srpnu tvořily téměř 12 procent prodejů nových...
Pro většinu podniků dnes nedostatek vody ještě nepředstavuje bezprostřední hrozbu. Podle průzkumu Svazu...
Ministerstvo zdravotnictví (MZd) představilo reformu „Moderní veřejné zdravotní pojištění 2030“, která má...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →