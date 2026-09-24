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Spotřebitelská důvěra v ekonomiku v září vzrostla, u podnikatelů klesla

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Zářijové průzkumy Českého statistického úřadu ukázaly rozdílný vývoj nálady mezi podnikateli a spotřebiteli. Celkový indikátor ekonomického sentimentu se meziměsíčně snížil o 1,0 bodu na 99,5.
Spotřebitelská důvěra v ekonomiku v září vzrostla, u podnikatelů klesla

Spotřebitelská důvěra v ekonomiku v září vzrostla, u podnikatelů klesla

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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