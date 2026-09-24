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Už zbývá jen pár dní do zpoplatnění zpráv na WhatsAppu. Česko bohužel výjimku nedostalo

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Konec bezplatné komunikace s firmami. Od října 2026 začne Meta účtovat podnikům poplatky za každou zprávu zákazníkům. Vaše soukromé chaty ale zůstávají zdarma.
Už zbývá jen pár dní do zpoplatnění zpráv na WhatsAppu. Česko bohužel výjimku nedostalo

Už zbývá jen pár dní do zpoplatnění zpráv na WhatsAppu. Česko bohužel výjimku nedostalo

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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