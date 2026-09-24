Už zbývá jen pár dní do zpoplatnění zpráv na WhatsAppu. Česko bohužel výjimku nedostalo

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Aplikaci WhatsApp čeká zásadní změna obchodního modelu, která vyvolává vlnu spekulací a nejasností. Zatímco sociální sítě zaplavují titulky o konci bezplatného posílání zpráv, realita je výrazně jiná. Pokud WhatsApp používáte pro běžnou komunikaci s rodinou a přáteli, nemusíte se ničeho obávat. Soukromé konverzace zůstávají kompletně zdarma, stejně jako všechny fotografie, videa či hlasové zprávy mezi jednotlivci.
Skutečný převrat se odehrává v oblasti firemní komunikace. Meta připravila revoluci v monetizaci komerčního sektoru, která vstoupí v platnost 1. října 2026. Změna dopadne i na český trh bez jakýchkoliv výjimek. Technologický gigant potřebuje masivní zdroje na financování umělé inteligence a výstavbu datových center, proto se rozhodl přeměnit firemní WhatsApp v placenou službu.
Kdo skutečně zaplatí za nový systém
Nové poplatky se vůbec nedotknou drobných živnostníků ani malých podnikatelů, kteří si vystačí se základní verzí WhatsApp Business. Ta zůstává nadále bezplatná. Cílem Mety je výhradně pokročilá WhatsApp Business Platform – profesionální rozhraní, které využívají střední a velké společnosti s propojením na interní databáze, automatizované odpovědi a rozsáhlou zákaznickou péči.
Dosavadní pravidla byla pro tyto korporace mimořádně vstřícná. Fungoval princip 24hodinového bezplatného okna: jakmile zákazník poslal dotaz na objednávku nebo reklamaci, firma mohla celý den odpovídat zcela zdarma a v neomezeném množství. Tento komfortní režim definitivně skončí.
Od října začne platforma účtovat poplatek za každou odeslanou firemní zprávu. Nezáleží přitom, zda odpovídá živý operátor, nebo automatický chatbot. Do placeného režimu spadnou i nejjednodušší notifikace – potvrzení objednávky, informace o expedici balíku nebo změna termínu dodání. Každá bublina znamená náklad.
Meta však ponechává firmám bezplatný měsíční limit 1 000 servisních zpráv. Teprve nad tento rámec se začnou poplatky účtovat. Pro menší podniky to může znamenat, že se změna v praxi téměř neprojeví.
Jak se změní komunikace s bankami a e-shopy
Finanční tlak nevyhnutelně přetvoří styl firemní komunikace. Banky, e-shopy a telefonní operátoři budou muset optimalizovat každou zprávu. Konec éry rychlých, několikaslovných odpovědí rozdělených do série bublin. Místo toho dostaneme ucelené souhrnné texty obsahující všechny potřebné informace najednou.
U rutinních záležitostí lze očekávat masivní přesun zákazníků na webové samoobslužné portály a formuláře, kde firmy nemusejí platit za každou interakci. Změna stavu objednávky, aktualizace osobních údajů nebo stažení faktury – to vše se pravděpodobně přesune mimo WhatsApp.
Meta však do systému zabudovala chytrou výjimku, která jí pomůže posílit další klíčový byznys: online reklamu. Pokud zákazník kontaktuje firmu přes placenou reklamu s proklikem do WhatsAppu nebo využije speciální tlačítko na facebookovém profilu společnosti, spustí se zvýhodněný režim. Firma získá bezplatné okno v délce až 72 hodin. Jasný signál pro podniky: investice do reklamních formátů Mety se vyplatí.
Proč firmy přesto od WhatsAppu neodejdou
Přestože nové poplatky představují dodatečnou nákladovou položku, WhatsApp si udrží dominantní pozici. V rámci čistě chatovacích aplikací je s více než 3 miliardami aktivních uživatelů celosvětovou jedničkou. Pro firmy má platforma obrovskou přidanou hodnotu: možnost integrovat přímo do konverzace interaktivní produktové katalogy a nákupní formuláře nabízí takové pohodlí, že se z něj společnosti jen těžko stáhnou.
Změna pravidel sice přinese úpravu firemních rozpočtů a jiný styl komunikace se zákazníky, pro běžné uživatele však aplikace zůstává tím spolehlivým a bezplatným nástrojem, na který jsou zvyklí. Soukromé chaty, rodinné skupiny a fotografie z dovolené – to vše bez jediné koruny navíc.
Zdroje článku: techbyte.sk, denik.cz, metro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská