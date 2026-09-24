Voda zbývající po vaření rýže rozhodně nepatří do odpadu. Jejím vylitím se domácnost připravuje o skutečný poklad

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Voda zbývající po vaření rýže rozhodně nepatří do odpadu. Jejím vylitím se domácnost připravuje o skutečný pokladPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Když člověk vaří těstoviny a nebo rýži, automaticky ihned vylévá vodu, která mu po vaření zbyla. Ke konzumaci si potom nechá jen uvařenou surovinu.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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