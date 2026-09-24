Češi se pomalu loučí s klasickými sporáky. Jejich místo brzy zaberou tyto spotřebiče

Volně stojící sporák s troubou pod plotnami byl po desetiletí středobodem české kuchyně. Při rekonstrukcích a stěhování ho ale čím dál víc domácností nechává být a sahá po jiném řešení. Kuchyně se rozpadá na několik menších spotřebičů, z nichž každý umí něco lépe. Co konkrétně dnes klasický sporák nahrazuje a proč se to vyplatí?
Srdcem nové kuchyně je indukční deska
Nejvíc se proměnil způsob, jak se pod hrnce topí. Plynové hořáky i staré litinové plotýnky ustupují indukci. Ta stojí na jednoduchém principu. Pod sklem je cívka, která rozehřeje přímo dno nádoby, zatímco okolní plocha desky zůstává studená.
Ocení to hlavně rodiče malých dětí. O vypnuté zóny se nikdo nespálí a vykypělá omáčka se na chladném skle jen rozteče, místo aby se zapekla. Vaření je i znatelně rychlejší. Litr vody se dostane do varu zhruba za dvě minuty a na účtu za elektřinu se to pozná, protože indukce hospodaří s energií mnohem lépe než otevřený plamen.
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Cena, která přechod dlouho brzdila, už dnes tolik nebolí. Základní vestavné čtyřzónové desky startují kolem 5 000 korun, za vybavenější model střední třídy zaplatíte zhruba 10 až 15 tisíc.
Malá trouba, která zvládne celou večeři
Druhým velkým vítězem posledních let je horkovzdušná fritéza. Ještě nedávno ji lidé brali jen jako přístroj na hranolky bez oleje. Dnes v řadě kuchyní obstará pečení i smažení, na které dřív padla velká trouba nebo pánev. Upeče kuře, rybu, zeleninu i menší moučník a hotovo bývá dřív než v klasické troubě.
Horkovzdušná fritéza dnes zvládne upéct rybu i zeleninu, na které dřív musela naskočit velká trouba. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Že nejde o krátkou módní vlnu, dokládají čísla obchodníků. Řetězec DATART hlásí, že se mu těchto spotřebičů za první pololetí roku 2025 prodalo meziročně o 77 procent víc, a sahají po nich zákazníci všech generací.
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Hlavní tahák je úspora. Fritéza vyhřívá jen malou komoru místo celého vnitřku trouby, takže u menších porcí spotřebuje méně proudu a jídlo je hotové rychleji. Rozpálit velkou troubu kvůli jedné večeři se nevyplatí.
Pára a kombinované trouby šetří místo i energii
Proměnou prochází i samotná trouba. Výrobci nabízejí přístroje, které v jednom těle spojí několik funkcí. Kombinovaná parní trouba doplňuje proudící horko ještě vodní párou. Ta drží uvnitř vlhkost, takže maso vyjde vláčnější a domácí pečivo dostane pěknou kůrku.
Podobně povyrostly mikrovlnky. Nové modely kromě ohřevu umí péct horkým vzduchem, grilovat i připravovat v páře, takže nahradí hned několik samostatných krabic na lince. To ocení hlavně menší byty.
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Hlavní spotřebiče, které dnes klasický sporák nahrazují, shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Co zvládne Hlavní výhoda Indukční deska ohřívá přímo dno nádoby, okolní plocha zůstává studená rychlejší vaření, nižší spotřeba a bezpečný provoz Horkovzdušná fritéza upeče kuře, rybu, zeleninu i menší moučník u malých porcí spotřebuje méně proudu a je svižnější Kombinovaná parní trouba spojuje horký vzduch s vodní párou vláčnější maso a pečivo s pěknou kůrkou Nová mikrovlnka ohřev, pečení horkým vzduchem, gril i pára ušetří místo, nahradí několik spotřebičů Než starý sporák vyhodíte, myslete na tohle
Přechod na moderní spotřebiče má pár háčků. Indukce si rozumí jen s nádobím, které má magnetické dno. Hliník a měď bez speciální feromagnetické vrstvy vynecháte, zatímco litina, ocel i smalt fungují bez problémů. Ověříte to za pár vteřin. Přiložte ke dnu hrnce magnet a pokud drží, můžete vařit.
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Bez elektrikáře se navíc neobejdete. Tam, kde dosud sloužil jen plynový sporák, obvykle chybí dostatečně silný okruh a k desce ho bude nutné teprve přivést, často třífázový.
A fritéza ani menší kombinovaná trouba nejsou všelék. Jakmile vaříte pro celou rodinu nebo pečete několik plechů cukroví najednou, prostorná klasická trouba je pořád praktičtější. Nové spotřebiče ji spíš doplňují a berou jí každodenní drobnou práci. U velkých porcí ale zůstává králem kuchyně.
Kam trend míří dál
Na špičce nabídky se objevuje řešení, které sporák schová úplně. Takzvaná neviditelná indukce je ukrytá pod kamennou nebo keramickou pracovní deskou a vypadá jako jednolitá plocha bez jediné plotýnky. Ovládá se odděleným dotykovým panelem. Zatím jde o luxus za desítky až stovky tisíc korun, který má smysl plánovat při stavbě nové kuchyně. Ukazuje ale směr, kterým se běžné desky nejspíš vydají také.
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Zdroje: https://www.centrum.cz/clanek/cesi-meni-zpusob-peceni-maly-spotrebic-z-kuchynske-linky-si-vezme-jen-zlomek-proudu-oproti-troube-294356, https://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/nova-hvezda-kuchyne-horkovzdusne-fritezy-meni-trh-domacich-spotrebicu-prodeje-vzrostly-o-77-/2734018, https://www.nespechej.cz/clanky/cesi-se-pomalu-louci-s-troubami-brzy-jejich-misto-v-kuchyni-zaujmou-mnohem-lepsi-spotrebice-20260722-9456.html, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/horkovzdusna-friteza-vs-stolni-horkovzdusna-trouba/, https://www.arecenze.cz/clanky/konec-indukcnich-desek-do-cr-dorazil-novy-trend-neviditelna-indukcni-deska-je-skryta-pod-pracovni-deskou/, https://www.tiscali.cz/klasicky-plynovy-sporak-konci-nahradi-ho-1-novinka-za-10-000-kc-ktera-vari-2x-rychleji-a-spotrebuje-polovinu-energie-659118