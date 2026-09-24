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Investor Brůna: Tohle není portfolio pro finanční poradce. Do čeho se vyplatí investovat?

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Lidé se mě často ptají, do čeho investuji. Tentokrát ukážu něco konkrétního: jak mám dnes rozdělené vlastní peníze. Není to univerzální návod a už vůbec ne doporučení, kam má investovat někdo jiný. Je to výsledek let zkušeností, chyb a přemýšlení o tom, co se může stát, když se svět začne vyvíjet jinak, než čekáme.
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IMG_1957

Zdroj: Ilustrační foto: Vladimír Brůna / HlídacíPes.org
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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