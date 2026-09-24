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Výzva Babišovi: Zrušte jmenování transfobů a ultrakonzervativců do Rady vlády pro lidská práva

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Výzva Babišovi: Zrušte jmenování transfobů a ultrakonzervativců do Rady vlády pro lidská práva

Výzva Babišovi: Zrušte jmenování transfobů a ultrakonzervativců do Rady vlády pro lidská práva

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Qult.cz

Qult.cz přináší články, které se věnují současné kultuře, společenským tématům a životním zkušenostem lidí z různých prostředí. Obsah propojuje publicistiku, rozhovory, komentáře i osobní pohledy na otázky identity, vztahů, kultury a společenských změn.Texty často otevírají témata spojená s...

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