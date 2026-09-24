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Český romantický hit dorazil na Netflix. Po večerce nešetří hvězdami ani pohodovou atmosférou

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Léto nám již definitivně skončilo, tak proč si ho nepřipomenout alespoň na streamu? Pro tuto příležitost bude ideální nová česká romantická komedie Po večerce, v níž na letním táboře zamilovaně tokají Vladimír Polívka a Eva Podzimková. V režii Dana Pánka se naplnění žánrových propriet stalo diváckým hitem, který může nyní slavit ještě větší úspěch na Netflixu.
Český romantický hit dorazil na Netflix. Po večerce nešetří hvězdami ani pohodovou atmosférou

Český romantický hit dorazil na Netflix. Po večerce nešetří hvězdami ani pohodovou atmosférou

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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