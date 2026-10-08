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Do útulku se Meggie dostala v otřesném stavu, teď už vyhlíží novou rodinu

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Zhruba pětiletá fenka Meggie rodila jedno štěně za druhým. Domažlický útulek ji v polovině září přijal vyhublou, s kožichem plným blech a s vředy na očích. Po sérii veterinárních vyšetření je dnes z drobné fenky opět veselá psí slečna, která může do nového domova, kde snad najde zasloužený klid.
Do útulku se Meggie dostala v otřesném stavu, teď už vyhlíží novou rodinu

Do útulku se Meggie dostala v otřesném stavu, teď už vyhlíží novou rodinu

Zdroj: Útulek Domažlice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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