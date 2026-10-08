Do útulku se Meggie dostala v otřesném stavu, teď už vyhlíží novou rodinu

Do útulku se Meggie dostala v otřesném stavu, teď už vyhlíží novou rodinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do útulku se Meggie dostala v otřesném stavu, teď už vyhlíží novou rodinuZdroj: Útulek Domažlice
Článek byl publikován 08.10.2026 04:35
Ředitelství silnic a dálnic opravuje dálnici D5 mezi 88. a 94. kilometrem od Líní u Plzně do Nýřan. Od...
Dvě varny pervitinu se podařilo zlikvidovat policistům ve dvou menších obcích na jižním Plzeňsku. Policisté...
Téměř bez vody je horní část přehrady Hracholusky, která je největší vodní nádrží v Plzeňském kraji. Nízká...
Nepříliš voňavou záhadu řeší v Železné Rudě. Na autobusové zastávce naproti hotelu Ostrý se opakovaně...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Přestavba mostu na Plzeňsku jde do finiše, řidiči se po něm projedou v prosinci
- Silničáři opravují dálnici D5 od Líní u Plzně do Nýřan. Práce potrvají do léta
- Policisté z TOXI týmu zlikvidovali dvě varny pervitinu schované v malých obcích
- Sucho odhalilo na obří přehradě Hracholusky zatopené obce, bunkry i starý sad