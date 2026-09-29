Ilegální sraz tuningových aut v Praze. Přijet mají tisíce lidí z celé EvropyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ilegální sraz tuningových aut v Praze. Přijet mají tisíce lidí z celé Evropy
Kritika premiéra Andreje Babiše (ANO) a kroků jeho vlády dominovala projevům na demonstraci, kterou dnes...
U pražského letiště začala o víkendu třetí etapa rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatické a Lipské...
Poslední týden v září zažije Praha babí léto, podle předpovědi meteorologů naměříme až 25 stupňů. Mírně...
Čtyři a půl roky, dva tisíce lidí, tři miliardy. To jsou zásadní čísla rekonstrukce Průmyslového paláce,...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →