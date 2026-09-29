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Ilegální sraz tuningových aut v Praze. Přijet mají tisíce lidí z celé Evropy

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Policisté se připravují na nelegální sjezd tuningových aut z celé Evropy, který pořadatelé naplánovali na 2. října. Nejdřív mají až tisíce účastníků zavítat do Prahy, od den později i do Brna. Policisté na dohled nasadí vrtulník s termovizí, drony i pyrotechnika.
Ilegální sraz tuningových aut v Praze. Přijet mají tisíce lidí z celé Evropy

Ilegální sraz tuningových aut v Praze. Přijet mají tisíce lidí z celé Evropy

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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