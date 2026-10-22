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Do jedněch z nejznámějších termálů Evropy za 535 Kč. Stačí přijít ve správnou hodinu

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Dvě hodiny koupání v bavorském Erdingu mohou vyjít přibližně na 535 Kč. Levnější tarif platí při vstupu od pondělí do pátku před polednem. Kdo si ovšem připlatí za jistotu vstupu, zaplatí samostatnou rezervaci, která se z ceny koupání neodečítá.
AI ilustrace obecného termálního prostředí. Nejde o skutečnou fotografii lázní v Erdingu.

AI ilustrace obecného termálního prostředí. Nejde o skutečnou fotografii lázní v Erdingu.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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