Do jedněch z nejznámějších termálů Evropy za 535 Kč. Stačí přijít ve správnou hodinu

Výlet do velkého termálního areálu nemusí automaticky znamenat celodenní vstupenku. Erding nabízí také kratší návštěvy, mezi nimi i zvýhodněné dopolední koupání. To dává smysl především lidem, kteří už v okolí tráví dovolenou nebo chtějí pobyt ve vodě spojit s jiným programem. Pro cestu podniknutou výhradně kvůli lázním je naopak dobré zvážit, zda dvě hodiny odpovídají času strávenému na silnici. Nízká vstupní cena totiž sama o sobě neříká, kolik nakonec bude stát celý výlet.
Dvojice ušetří na stejně dlouhém vstupu
Zvýhodněné dvouhodinové koupání stojí přibližně 535 Kč na osobu, běžný dvouhodinový vstup bez víkendového a prázdninového příplatku asi 608 Kč. Rozdíl představuje zhruba 73 Kč. U dvojice vychází ranní vstupné dohromady na přibližně 1 070 Kč, zatímco běžná varianta na 1 216 Kč. Úspora tak činí asi 146 Kč za oba. Srovnáváme stejnou délku koupání, nikoli krátkou návštěvu s celodenním pobytem.
Rozhodující je čas příchodu, který musí být od pondělí do pátku před dvanáctou hodinou. Nejde tedy o nabídku vyhrazenou jen úplně prvním návštěvníkům u ranního otevření. Základní vstup zahrnuje termální část, bazén s vlnobitím a vodní zábavní část se skluzavkami. Jejich skutečná dostupnost však závisí na provozní době a případných opravách. Před cestou během svátků či školních prázdnin je zvlášť důležité ověřit tarif pro konkrétní datum; běžnou všednodenní cenu nelze automaticky vztáhnout na každý den v kalendáři.
Rezervace není záloha na koupání
Provozovatel nabízí dobrovolné zajištění vstupu ve vybraném časovém okně přibližně za 95 Kč na osobu. Tento poplatek se nezapočítává do vstupného a délka pobytu se hradí samostatně. Pro dva lidi tedy rezervace představuje přibližně 190 Kč navíc. Ranní koupání pro dvojici s touto službou vychází v součtu zhruba na 1 260 Kč. Samotný rezervační poplatek tak převyšuje vypočtenou úsporu proti běžnému dvouhodinovému vstupu bez rezervace.
Neznamená to, že rezervace nemá význam. Chrání návštěvníka před situací, kdy areál kvůli naplněné kapacitě zastaví přijímání dalších hostů, což provozovatel zdůrazňuje zejména u víkendů a bavorských prázdnin. Je ale potřeba porovnávat stejné služby: také k běžné vstupence by se případná rezervace přičítala. Při nedostavení se ve stanovených podmínkách rezervace propadá a poplatek se nevrací. Výhodnost proto záleží i na tom, jak spolehlivě dokážete načasovat příjezd.
Krátká návštěva potřebuje jiný program
Každá započatá půlhodina prodloužení stojí přibližně 73 Kč. U krátkého vstupu proto není rozumné plánovat postupné vyzkoušení celého rozsáhlého areálu. Podrobnější představu o jeho členění nabízí náš průvodce termálními lázněmi v Erdingu. Při dopolední zastávce může být praktičtější vybrat si hlavně koupání a odpočinek, místo přesunů mezi všemi atrakcemi. Zvolený program by měl odpovídat zaplacenému času, nikoli představě celodenního aquaparku za cenu krátké návštěvy.
Právě nyní navíc nefungují všechny části. Solná a vitální jeskyně v termální části mají oznámenou odstávku od 19. do 22. října 2026. Jedna ze skluzavek zůstává podle zveřejněného oznámení uzavřená do 23. října včetně. Pokud kvůli těmto atrakcím plánujete cestu, ověřte jejich stav znovu těsně před odjezdem. Oznámený konec údržby není důvod předpokládat, že stejný provoz bude platit při každé další návštěvě.
therme-erding.de, autorský text, redakční průzkum