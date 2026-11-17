Je 17. října 2026, Eden, 55. minuta bezbrankového zápasu s Hradcem Králové. Tomáš Chorý ukáže prostředníček směrem k rozhodčímu Janu Všetečkovi a jde do kabiny. Pro Slavii tím skončila jeho podzimní sezona a nejspíš i celé angažmá. Zatímco se jeho fotbalová budoucnost rozpadá, v soukromí má reprezentační útočník jasno. Podle Blesku a veřejných listin už zhruba rok vlastní nemovitost u rybníka na půli cesty mezi Prahou a Plzní za necelých 14 milionů korun. K tomu má s manželkou Terezou dvě parcely u Plzně. Hráč, kterého klub odstavil na vedlejší kolej, si tak mimo hřiště vybudoval pevné zázemí. A to přesně na ose mezi dvěma kluby, které určují jeho kariéru.
Prostředníček, po kterém už milost nepřišla
Disciplinární komise rozhodla 22. října a sáhla po nejvyšší možné výměře: zákaz činnosti na šest zápasů podle § 45 odst. 1, a to s ohledem na recidivu. Komise zároveň zdůraznila, že ani jedno z Chorého posledních vyloučení nepřišlo po běžném herním faulu. Nejde tedy o tvrdého útočníka, který občas přestřelí v souboji. Jde o opakované chování.
Čísla to potvrzují. Šlo o jeho čtvrtou červenou kartu zhruba za čtrnáct měsíců. Před příchodem do Edenu přitom podle klubového profilu odehrál 207 ligových zápasů, dal 50 gólů, přidal 18 asistencí a nikdy nebyl vyloučen. Série červených karet patří až do slávistické kapitoly.
Klub zasáhl ještě dřív než svazová komise. Podle oficiálního stanoviska Slavie z 21. října dostal Chorý pokutu ve výši měsíčního platu, do konce podzimu byl vyřazen z A-týmu a klub mu umožní zimní odchod. Trenér Jindřich Trpišovský jasně řekl, že Chorý už za Slavii nenastoupí. Teoreticky by se po odpykání trestu mohl vrátit 4. prosince v Pardubicích. Podle klubu i trenéra se to ale nestane.
Podobnou scénu už Eden zažil. Po květnovém derby se Spartou oznámil Jaroslav Tvrdík, že Chorý a David Douděra za Slavii nenastoupí a dostali svolení k letnímu přestupu. Pak se za útočníka postavili spoluhráči i trenéři a majitel Pavel Tykač rozhodl o jeho návratu. Tentokrát milost nepřišla. Tykač své rozhodnutí veřejně nevysvětlil, z dostupných zdrojů je ale zřejmé, proč se prostor pro druhou šanci zavřel. Klub výslovně připomněl předchozí provinění, komise mluvila o výrazné recidivě. Podle nás nerozhodlo samotné gesto, ale to, že šlo o další díl stejného seriálu.
Parcely u Plzně a místo u rybníka
Majetková stopa začíná dlouho před říjnovou červenou kartou. Podle Blesku koupil Chorý s manželkou v lednu 2024 stavební parcelu v obci severně od Plzně za 2,5 milionu korun. Byl tehdy ještě hráčem Viktorie a na pozemku mu mezitím podle deníku „vyrostl baráček“. V březnu 2025 přikoupil další pozemek u Plzně. Zhruba rok má navíc vlastnit „romantické místo u rybníka“ za necelých 14 milionů korun.
Jak nemovitost vypadá, Blesk v otevřené části textu nepopisuje. Dispozice, vybavení ani rozloha domu známé nejsou. Na tom, o jakou lokalitu jde, se ale shodují všechny dohledatelné údaje: kraj rybníků mezi Rokycany a Zbirohem. Blesk píše o Setěkovském rybníku. Mapové zdroje v této oblasti však uvádějí Cekovský rybník u obce Cekov na Rokycansku. Přesnou adresu ani parcelní čísla nezveřejňujeme, kvůli kontextu příběhu ale stojí za to vědět, kde lokalita leží.
Podle Mikroregionu Zbirožsko je Cekovský rybník čtyřiačtyřicetihektarovou dominantou obce a druhým největším rybníkem okresu Rokycany. Leží kousek od dálnice D5. Do Plzně je to zhruba 30 kilometrů vzdušnou čarou, autem 33 kilometrů a asi 22 minut. Do Prahy přibližně 56 kilometrů vzdušnou čarou.
Pro fotbalistu, jehož kariéra se posledních pět let přelévá mezi Doosan Arenou a Edenem, je to skoro ideální bod na mapě. Do obou stadionů to má zhruba stejně daleko a ani jeden z nich ho nenutí stěhovat rodinu.
Za milion měsíčně
Kolik Chorý vydělává, oficiálně známo není. České kluby individuální mzdy nezveřejňují. Blesk píše o platu přes milion korun měsíčně a novinář Jan Dočkal už při jeho přestupu do Slavie v podcastu Livesport Daily odhadoval výplatu kolem milionu. Podle přehledu FotbalZpráv si takové částky včetně bonusů přijdou jen nejlépe placení hráči Sparty a Slavie. Zbytek ligy je výrazně níž.
Pokud se drží mediální odhad, odpovídá místo u rybníka zhruba čtrnácti měsíčním výplatám. Jde o hrubý výpočet bez daní, bonusů a dalších příjmů, ale řádovou představu dává dobře. Pro hráče z horního patra ligy to není nedosažitelná investice. Pro běžného profesionála z menšího klubu by šlo o zátěž na mnoho let.
Pokuta ve výši měsíčního platu tak Chorého bolí, ale nepoloží ho. Mnohem víc ho stojí každý měsíc bez zápasů. Útočníkovi, který netrénuje s prvním týmem, klesá tržní cena rychleji než nemovitostem na Rokycansku.
Smlouva do roku 2027 a otevřená zima
Na papíře je Chorý pořád hráčem Slavie se smlouvou do 30. června 2027. Hned po klubovém verdiktu se omluvil a přes svou agenturu navrhl okamžité ukončení spolupráce dohodou. Vzhledem ke stanovisku klubu a povolenému zimnímu odchodu je to podle něj nejlepší řešení pro obě strany. K 16. listopadu ale veřejné zdroje rozvázání smlouvy nepotvrzují.
Pro Slavii by dohoda znamenala konec vysokého mzdového závazku a rychlé uzavření kauzy. Zároveň by ale přišla o možnost za útočníka v zimě inkasovat. Blesk píše, že zadarmo ho Vršovice zřejmě nepustí. Pro srovnání: v létě nabízela Plzeň podle TN.cz a inFotbalu až 84,7 milionu korun plus 36,3 milionu v bonusech, celkem tedy kolem 121 milionů. Slavia tehdy odmítla. Po říjnovém excesu a s půldruhým rokem zbývající smlouvy je ovšem vyjednávací pozice obou stran úplně jiná.
Kam by mohl Chorý zamířit, naznačil jeho agent David Nehoda deníku iSport:
- Řecko, Polsko a Kypr jako realistické evropské varianty,
- Saúdská Arábie a Dubaj, odkud podle agenta přišly „náznaky“,
- Plzeň, jejíž zájem podle iSportu po říjnovém incidentu opadá, i když Blesk připouští, že se Viktoria mohla znovu ozvat.
Z hlediska pravidel nemusí Chorý čekat do léta. Přestupní řád FAČR vymezuje zimní přestupní období profesionálů od 16. ledna do 12. února. Pokud se kluby dohodnou na přestupu nebo hráč se Slavií rozváže smlouvu, může nový klub řešit už v zimě. Řád navíc pamatuje i na hráče, jejichž profesionální smlouva skončila, a umožňuje jim za určitých podmínek přestoupit i mimo okno. Automaticky volným hráčem od 1. ledna 2027 ale Chorý nebude. Bez dohody zůstává smluvně vázaný.
Návrat do Plzně by podle nás dával smysl geograficky, sportovně už méně. Viktoria v létě nabízela rekordní peníze za útočníka, který neměl za sebou další vulgární vyloučení. Teď by kupovala hráče, který tři měsíce nehrál a nese si nálepku recidivisty. Zahraniční angažmá na Kypru nebo v Řecku vypadá jako čistší restart. Dům u rybníka by v takovém scénáři zůstal rodinnou základnou, kam by se vracel v létě.
Dveře nezavírá ani reprezentace. Trenér Santi Denia řekl, že hráč bez minut v klubu má menší šanci na pozvánku, v národním týmu se ale Chorý choval korektně. Pokud bude na jaře v jiném klubu dávat góly, realizační tým může rozhodnutí přehodnotit.
Na Rokycansku má Chorý jasno, v Edenu trénuje mimo první tým a kolem jeho jména zatím visí jen otazníky. Dálnice D5 vede kolem rybníka oběma směry. Kterým z nich se jeho kariéra vydá, rozhodne leden.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl