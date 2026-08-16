Toto je částka, kterou byste měli dávat jako dýško v restauraci. Všechno pod ní je výsměch

Večer v restauraci skončil nečekaným konfliktem. Host zaplatil necelé dva tisíce korun, nechal osmdesátikorunu navíc a odcházel s pocitem, že se zachoval slušně. Obsluha ale explodovala – takové spropitné vnímala jako otevřenou urážku. Incident dokonale ilustruje, jak křehká je neviditelná hranice mezi poděkováním a pohrdáním v české gastronomii.
Pro mnohé číšníky a servírky není dýško jen milým bonusem k výplatě. Podle ekonoma Lukáše Kovandy tvoří u některých pracovníků v gastronomii až polovinu celkového příjmu. Když tedy host nechá při vyšším účtu jen symbolické zaokrouhlení, neznamená to pro personál pouze menší uznání – znamená to reálně chybějící peníze na nájem nebo nákup.
Tisícikoruna versus desetikoruna
Zatímco v USA restaurace automaticky připočítávají patnáct až dvacet procent z útraty, Češi tradičně zaokrouhlují na celé částky. Průzkum agentury STEM/MARK pro aplikaci Storyous ukázal, že průměrné české dýško se pohybuje mezi dvaceti a čtyřiceti korunami. Devět z deseti hostů ho přitom vnímá jako jasný signál spokojenosti se servisem i jídlem.
Ochota připlatit něco navíc je v Česku poměrně vysoká. Data z průzkumu pro Lidové noviny odhalují zajímavý obraz: tři čtvrtiny hostů spropitné skutečně nechávají, přičemž většina zaokrouhluje v jednotkách korun a jen menšina sahá po desetikorunách. U rozvážkových služeb platí podobná logika – statistiky platformy Objednáme ukazují průměrné dýško kolem pěti procent z hodnoty objednávky.
Aplikace jako Foodora nebo Rohlík nabízejí přednastavené kroky, nejčastěji deset, dvacet pět nebo čtyřicet korun. Pokud tato možnost chybí, nepsaným standardem zůstává předat kurýrovi dvacetikorunu v hotovosti.
Právní vakuum a zahraniční extrémy
Česká legislativa spropitné vůbec neupravuje. Jde o čistě dobrovolné plnění – host nemá povinnost dýško dát a podnik nemá zákonnou povinnost ho rozdělovat mezi zaměstnance. V letech 2025 a 2026 se ale intenzivně řeší legislativní návrh na osvobození spropitného od daní a odvodů do výše zhruba sedmi procent z tržeb, což by usnadnilo bezhotovostní dávání dýšek kartou.
Ve světě se k této praxi přistupuje radikálně odlišně. V Japonsku je dávání spropitného považováno za urážku a projev neúcty – špičkový servis je tam vnímán jako samozřejmost plně zahrnutá v ceně. Ve Švýcarsku tvoří servisní poplatek automatickou součást ceny jídla, takže se další peníze navíc vůbec neočekávají.
Zajímavý je případ Argentiny, kde se dlouho šířil mýtus o zákonném zákazu spropitného. Ve skutečnosti se historický zákaz týkal pouze kolektivní smlouvy, která zakazovala zaměstnavatelům započítávat dýško do základní mzdy. Pro hosty nikdy zakázané nebylo a v roce 2024 argentinská vláda spropitné výslovně zlegalizovala a zavedla možnost platit ho digitálně.
Couvert není dýško
V českých podnicích stále dochází k zásadní záměně. Někteří hosté předpokládají, že pokud restaurace účtuje couvert, personál už je odměněn. Jde ale o poplatek za dochucovadla na stole či pečivo, který se pohybuje kolem patnácti až dvaceti korun na osobu. S osobním ohodnocením obsluhy nemá nic společného.
Debaty o spropitném pravidelně rozdělují veřejnost na dva nesmiřitelné tábory. První tvrdí, že dýško má odměňovat výhradně mimořádný nadstandard – argumentují přitom tím, že jiné náročné profese jako zdravotní sestry, prodavačky nebo instalatéři žádné automatické bonusy k běžné práci nedostávají.
Druhý tábor považuje spropitné za nutný nástroj pro dorovnání nízkých základních platů, které zaměstnancům nastavují majitelé podniků. V kvalitních podnicích se navíc dýško často dělí mezi celý personál včetně kuchařů. Pokud je obsluha nepříjemná, někteří hosté volí cestu přímé odměny pro kuchyň.
Čtyři procenta jako facka
Problém nastává ve chvíli, kdy celková útrata roste do tisíců, ale host stále uplatňuje strategii drobného zaokrouhlení. Zmíněných osmdesát korun z dvoutisícového účtu představuje pouhá čtyři procenta – pro obsluhu to není poděkování, ale signál nespokojenosti.
Diskuse na platformách jako Reddit ukazují, že to není ojedinělý případ. Číšníci a servírky dávají najevo nespokojenost při dvou stovkách z tří tisíc (necelých sedm procent) nebo při spropitném lehce nad pět procent u účtu přesahujícího pět a půl tisíce. Pokud dýško klesne pod obvyklé rozmezí pěti až deseti procent z celkového účtu, personál to vnímá spíše jako výsměch než jako uznání.
Praha versus regiony
Důvod citlivých reakcí spočívá ve skladbě příjmů. Běžnou realitou zůstává nízká oficiální mzda na pracovní smlouvě, kterou spropitné dokáže reálně zdvojnásobit až ztrojnásobit. Každá nepřipsaná desetikoruna u vyššího účtu má na celkový měsíční rozpočet zaměstnance přímý dopad.
Výrazné rozdíly panují mezi regiony a hlavním městem. Servírky v menších městech uvádějí, že si na dýškách přijdou zhruba na tři až pět tisíc korun měsíčně. V Praze se personál na stejnou částku dokáže dostat během jediného týdne. Spor o osmdesát korun tak není jen o společenské etiketě – je o přežití v profesi, kde oficiální plat často nestačí ani na základní výdaje.
Zdroje článku: refresher.cz, EnergoZrouti.cz, arecenze.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová