Kamarád do deště II.: Utajený dabing, Tofi s Vaculíkem skutečně vlastnili diskotéku a třetí pokračování zhatila smrt

Začátek devadesátých let přinesl do českých kin pokračování oblíbené komedie Kamarád do deště s podtitulem Příběh z Brooklynu. Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi se v něm vrátili jako nerozluční přátelé, kteří vyměnili původní profese za provozování prosperující diskotéky. Jejich novou životní etapu plnou podnikatelských plánů ovšem narušil návrat starého známého podvodníka. Snímek nabídl divákům pohled do rodícího se svobodného byznysu a přinesl řadu překvapivých momentů i mimo samotné natáčecí kamery. Přepisování scénáře a zrušené plány
Režisér Jaroslav Soukup musel o účast jedné z hlavních hvězd poměrně tvrdě bojovat. Lukáš Vaculík s natáčením druhého dílu zpočátku vůbec nesouhlasil a na nabídku kývl až po několika razantních úpravách celého scénáře. Tvůrci dokonce vážně počítali se vznikem třetího pokračování, tyto plány ovšem zhatila velmi nepředvídatelná událost. Představitel ústředního podvodníka Kadlece Karel Augusta totiž zemřel a tvůrce si bez tohoto zlosyna nedokázal další vývoj příběhu vůbec představit.
Práce na place přinášela nečekané situace spojené se specifickou životosprávou Karla Augusty. Herec tehdy držel velmi přísnou dietu spočívající v konzumaci pouhé jedné lahve bílého vína denně. Tento tvrdý režim vedl ke zhoršování jeho zdravotního stavu i samotného projevu před spuštěnou kamerou. Jaroslav Soukup ho kvůli tomu občas musel poslat napít, aby na place dosáhl požadovaného výkonu a natáčení mohlo plynule pokračovat podle předem stanoveného harmonogramu.
Utajený dabing a skutečný podnik
Oklamat diváky se tvůrci rozhodli u postavy luxusní společnice Ivany. Po konkurzu osmi modelek ji získala tehdy devatenáctiletá Simona Krainová s naprosto nulovou hereckou zkušeností. Rodačka z Havířova měla před kamerou příliš silný ostravský přízvuk a tvůrci ji v postprodukci nechali kompletně namluvit mnohem zkušenější Ljubou Krbovou. Sama modelka toto zajímavé produkční řešení odhalila v médiích až dlouhé roky po slavnostní premiéře.
Ústřední dějiště nového byznysu hlavních hrdinů nevzniklo pouze v hlavách scenáristů. Diskotéka Brooklyn reálně existovala v pražských Stodůlkách a Sagvan Tofi s Lukášem Vaculíkem ji dokonce nějakou dobu opravdu vlastnili. Filmové exteriéry se ovšem kvůli lepším záběrům natáčely na úplně jiných místech metropole. Komedie mimo jiné nabídla i drobný odkaz na předchozí režisérovu tvorbu, v hotelovém pokoji totiž z televizní obrazovky běží jeho starší dílo Divoká srdce.
Kamarád do deště II. – Příběh z Brooklynu, FOTO: Zdeněk Vávra, distr. TV Nova Překvapivé prohození charakterů
Pro Marka Vašuta, Miloše Vávru a Lukáše Vaculíka znamenal tento projekt velmi zajímavé setkání na správné straně zákona. V dřívějším společném snímku Láska z pasáže celá tato trojice ztvárnila postavy ze samého dna tehdejšího podsvětí a v novém příběhu si tak vyzkoušela zcela opačné herecké polohy. Závěrečná pointa druhého dílu se omezila na pouhé opití padoucha a podstrčení krabičky drog, což ve srovnání s propracovanými podvody s auty z prvního dílu působilo o něco prostším dojmem.
Pokračování diváckého hitu se muselo obejít bez výraznějšího hudebního motivu. Na rozdíl od prvního dílu nevystoupil z diskotékové produkce žádný nový popový šlágr, který by si tehdejší mladé publikum okamžitě zamilovalo. Snímek sázel spíše na atraktivní prostředí, trochu humoru a napětí spojené s nespravedlivým obviněním hlavního hrdiny. Producenti správně odhadli, že úspěch filmu zaručí především osvědčená chemie mezi oběma protagonisty a neotřelá tvář debutující fotomodelky.
Snímek Kamarád do deště II. – Příběh z Brooklynu můžete zhlédnout na Nova Cinema v neděli 16. srpna od 16:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovyprehled, csfd, cs.wikipedia).