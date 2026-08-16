Průvodci na Sicílii ztrácejí nervy. Turisté se hrnou k samému okraji běsnící Etny kvůli selfie

Selfie s rozžhavenou lávou? Tisíce lidí riskují život
Sicilská Etna v minulém týdnu předvedla ohnivou show, jakou Evropa dlouho neviděla. Rozžhavené proudy stékaly po svazích, popel zastavil letiště a celý ostrov sledoval, jak se sopka probouzí k životu. To samo o sobě není ještě nejhorší. Opravdovým problémem jsou tisíce turistů, kteří berou tuhle hrozbu jako atrakci a vrhají se k aktivnímu kráteru – někteří dokonce v plážových žabkách.
Sociální sítě zaplavily záběry žhnoucí lávy, které vyvolaly bezprecedentní nápor zvědavců. Každý večer se na úbočí vydává kolem dvou tisíc lidí, z nichž většina vyráží na vlastní pěst, bez průvodce a často i bez základní výbavy. Místní firmy organizující doprovod na sopku sledují situaci s narůstajícím znepokojením.
Sopka se nachází v druhém stupni pohotovosti ze čtyřstupňové škály, což znamená časté erupce a riziko náhlých explozí. Italská civilní ochrana vydala žlutý alert. Letiště v Catanii, pojmenované po slavném operním skladateli Vincenzu Bellinim, muselo opakovaně zastavit provoz – od minulé soboty bylo zrušeno několik stovek letů, což postihlo tisíce cestujících mířících na východní Sicílii.
Stezky jsou přeplněné
Firmy nabízející výstupy na Etnu čelí nebývalému zájmu, který hraničí s chaosem. Zkušený průvodce Ernesto Maria Magri označil současnou aktivitu za typickou „turistickou erupci„. Její povaha totiž umožňuje sledovat tekoucí lávu z relativně bezpečných, avšak vizuálně atraktivních míst.
To, že je výstup na Etnu za určitých podmínek povolený, ještě neznamená, že se člověk pohybuje v bezpečném prostředí. Etna je aktivní sopka a její chování se může změnit velmi rychle. Proto je důležité sledovat pokyny úřadů a průvodců a nepovažovat aktuálně klidnou situaci za záruku bezpečí.
Návštěvníci se mohou bez průvodce pohybovat přibližně do 2 400 metrů nad mořem, zatímco do vyšších partií je vstup možný pouze s odborným doprovodem. Vrchol Etny leží ve výšce zhruba 3 403 metrů. Po erupcích v roce 2024 se výška některých částí sopky změnila, protože sopečný materiál postupně přetváří její vrcholové oblasti.
Lákavým místem pro turisty jsou především nižší úseky lávových proudů, které už vychladly. Čerstvá láva může na povrchu působit pevně a bezpečně, její okolí však stále představuje rizikové prostředí. Přesto se někteří návštěvníci snaží dostat k proudům co nejblíže, často kvůli fotografiím a videím.
Erupce může přijít kdykoli
Podobné chování není na Etně ničím novým. Pod videem zachycujícím turisty v blízkosti sopky se proto objevila řada pobouřených reakcí. Lidé upozorňovali na to, že návštěvníci zbytečně riskují a že přítomnost dětí v takovém prostředí je zvlášť neuvážená.
Nebezpečí navíc nespočívá jen v tom, že někteří turisté chtějí za každou cenu získat působivý záběr. Podle průvodců se k aktivním oblastem sopky vydávají také místní obyvatelé, kteří její projevy znají a mohou mít tendenci riziko podceňovat.
Přitom stačí pohled do historie, aby bylo jasné, proč jsou varování na místě. V roce 1987 při náhlé explozi v blízkosti vrcholu Etny zahynuli dva turisté. Sopka může být týdny či měsíce relativně klidná a pak se její aktivita náhle změní.
Je pravda, že Etna nabízí jeden z nejpůsobivějších přírodních zážitků v Evropě. Zároveň je ale dobré nezapomínat, že pod černými svahy a vychladlými lávovými proudy se stále ukrývá aktivní vulkán, jehož chování člověk nemůže ovládat. Fascinující podívaná tak má smysl pouze tehdy, pokud návštěvník respektuje hranice, které stanovili odborníci.
Zdroje článku: reuters.com, tretiplaneta.cz, timeout.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová