HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnešní otázky jsou směs všeho možného. Právě v tom je jejich kouzloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnešní otázky jsou směs všeho možného. Právě v tom je jejich kouzlo
Elegantní pánové v dokonale padnoucích uniformách, vůně voskovaných parket prvorepublikových úřadů a...
Nejvyšší aktivní sopka Evropy láká davy zvědavců přímo k tekoucí lávě. Každý večer vyráží na úbočí až dva...
Možná leží zapomenuté v krabičce po dědečkovi, hluboko v útrobách starého sekretáře. Za socialismu byly...
Češi jsou národem lovců slev, což potvrzují i data. Když jeden z předních obchodních řetězců na začátku...
Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...Všechny články tohoto autora →