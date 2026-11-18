Závěrečný díl trilogie Homolka a tobolka (1972) natáčel štáb v krkonošském Špindlerově Mlýně a mimo kamery tam bylo pořádně veselo. Helena Růžičková se vsadila s kameramanem o bednu šampaňského, že ji Jiří Hrzán v náručí přenese přes celý parket, a oslava výhry se později dostala až do Rudého práva. Josef Šebánek si zase od obou kolegů nechal z Prahy přivézt jídlo a peníze, jenže do hor k němu dorazila už jen čistá košile. Ve střižně ale film podle pamětníků citelně poznamenala komunistická cenzura.
Vyhraná sázka o bednu šampaňského
Pražská rodina Homolkových v čele s dědou (Josef Šebánek), babičkou (Marie Motlová), synem Ludvou (František Husák), snachou Heduš (Helena Růžičková) a dvojčaty (Matěj a Petr Formanovi) vyráží na zimní rekreaci do krkonošské zotavovny Radost. Jejich předsevzetí, že se tentokrát nebudou hádat, rychle zkomplikuje kulturní referent Bedřich Bradáček (Jiří Hrzán) a dva manželské páry včetně neodbytné paní Burdové (Iva Janžurová), které si s Homolkovými chtějí vyměnit pokoje.
Při natáčení ve Špindlerově Mlýně se o největší rozruch postarala Růžičková s Hrzánem. Vsadila se totiž s kameramanem Miroslavem Ondříčkem o bednu šampaňského, že ji Hrzán v náručí přenese přes celý parket, a ostatní ze štábu se hned přidali v naději na snadný přivýdělek. Nikdo z nich nevěřil, že by se něco takového mohlo povést. Dvojice to ale měla předem vyzkoušené, takže ji Hrzán bez potíží přenesl tam i nazpátek. Šampaňské pak teklo proudem, až se v tehdejším Rudém právu objevilo, že se v něm herci po natáčení koupali, což Růžičková později uvedla na pravou míru s tím, že ho zkrátka všechno vypili.
Na stejnou dvojici s úsměvem vzpomínala i Šebánkova manželka Marie. Když Růžičková s Hrzánem museli z Krkonoš odjíždět na divadelní představení do Prahy, poprosil Šebánek ženu, aby mu po nich poslala něco k jídlu, dvě stovky a čistou košili. Paní Šebánková tedy usmažila pár kotlet a z dobré vůle přibalila stokorunu navíc, jenže za několik hodin jí manžel volal, ať už mu nikdy nic neposílá. Kotlety totiž snědla Růžičková, Hrzán propil všechny tři stovky a k Šebánkovi dorazila jen ona čistá košile, protože byla Hrzánovi velká.
Lyžařský rekordman v dětské roli
Obsazení kromě Hrzána doplnila Janžurová, která byla v době natáčení těhotná, Věra Křesadlová a Eugen Jegorov. Malých roliček stále se hádajících manželů se ujali režisér Ladislav Smoljak se svou ženou Soňou a před kamerou se krátce mihl i moderátor Karel Šíp.
Vedle profesionálů sáhl scenárista a režisér Jaroslav Papoušek i po několika nehercích. Syna šéfa zotavovny Pepíka, který chce otci dokázat, že z něj bude skokan na lyžích, ztvárnil tehdy třináctiletý Petr Kakeš. Skutečně skákal na lyžích a po této jediné zkušenosti před kamerou později emigroval do USA, kde se mimo jiné stal rekordmanem v rychlostním lyžování. Vedoucího zotavovny Radost si zahrál původním povoláním číšník Stanislav Dytrich, kterého filmová parta kolem Miloše Formana objevila už pro roli prodavače piva ve snímku Hoří, má panenko z roku 1967. Jednoho z rekreantů pak ztvárnil historik Jiří Čutka a sportovní instruktorku Eva Emmerová.
Cenzoři snímek ve střižně rozcupovali
Papoušek se snažil třetí díl od předchozích komedií Ecce homo Homolka z roku 1969 a Hogo fogo Homolka z roku 1970 odlišit. Tentokrát proto zvolil barevný film, změnil styl vyprávění a méně sázel na neherce. Výslednou podobu ale podle několika svědectví výrazně poznamenal zásah komunistických cenzorů.
Podle vzpomínek tehdejších účastníků cenzoři natočený materiál ve střižně doslova rozcupovali, takže Papoušek musel film slepit ze zbytků, které zůstaly. Do československých kin na něj tehdy přišlo okolo 500 000 diváků. I přes tohle číslo šlo o nejmenší návštěvnost z celé homolkovské trilogie.
Komedii Homolka a tobolka vysílá TV Seznam ve středu 18. listopadu od 20:10.
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