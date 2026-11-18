Kauza plánovaného větrného parku na rakouské straně Novohradských hor se opět rozrůstá.
Občanská iniciativa Sandl oznámila, že podala stížnost na úřad rakouského ombudsmana, požádala Hornorakouský zemský kontrolní úřad o prověření investice a obrátila se také na dozorčí radu energetické společnosti Energie AG. Tři role Horního Rakouska
Horní Rakousko zastává
podle iniciativy v projektu hned tři role. První z nich je role povolovacího orgánu, který musí v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) objektivně rozhodnout, zda lze plánovaných 19 větrných elektráren v oblasti postavit.
Většinovým akcionářem Energie AG je Horní Rakousko prostřednictvím společnosti OÖ. Landesholding GmbH, která vlastní
52,71 procenta akcií. Samotná spolková země drží dalších 0,10 procenta. Mezi další akcionáře patří například Raiffeisenlandesbank Oberösterreich s podílem 13,98 procenta, městská společnost Linz AG (10,36 procenta) nebo tyrolská energetická společnost Tiwag (8,28 procenta). Údaje vycházejí z vlastnické struktury k 30. září 2025.
Druhou je role většinového vlastníka společnosti Energie AG Oberösterreich. Její dozorčí rada 29. září 2026 schválila vstup do projektu s třicetiprocentní účastí. V první fázi se souhlas týkal 17 z celkových 19 plánovaných turbín. Energie AG se má
podílet také investici, která přesahuje 200 milionů eur.
Třetí rolí Horního Rakouska je, že určuje, kde se mohou větrné elektrárny stavět a kde ne. Jeho vlastní
odborný dokument přitom oblast Mühlviertel Nord-Ost, kam spadá i Freiwald – lokalita plánovaného větrného parku Sandl –, přímo označuje za vyloučenou zónu pro výstavbu větrníků. Zdůvodňuje to mimořádnou přírodní hodnotou území, které je mimo jiné domovem rysa, vlka, jelení zvěře a losa a na české straně navazuje na Novohradské hory. Iniciativa proto upozorňuje na možný rozpor s odbornými podklady Horního Rakouska. Stížnost na nezávislost posuzování i hospodaření
Prvním adresátem iniciativy je rakouský ombudsman. Občanská iniciativa žádá, aby prověřil, jak Horní Rakousko zajišťuje nestrannost úřadu rozhodujícího o povolení projektu.
Druhý podnět iniciativa poslala hornorakouskému zemskému kontrolnímu úřadu. Chce, aby prověřil, zda je rozumné, aby energetická společnost s většinovým podílem spolkové země investovala do projektu, navíc v takové lokalitě. Kontroloři by se měli zaměřit také na to, zda firma při rozhodování zvažovala rizika, když do projektu vstoupila ještě před dokončením posuzování vlivů na životní prostředí.
Ilustrace pohledu, kterou vytvořil rakouský spolek Bürgerinitiative Sandl.
Třetí krok směřuje přímo do společnosti Energie AG. Iniciativa se ptá, zda členové její dozorčí rady, kteří současně zastávají funkce za Horní Rakousko, na možný střet zájmů před hlasováním upozornili a zda se ho případně zdrželi.
Podstatu výhrad shrnula spoluzakladatelka občanské iniciativy Sandl
Sonja Schobesberger. „Nemůže být možné, aby odborná oddělení Horního Rakouska označovala Freiwald za chráněnou vyloučenou zónu, zatímco vlastní energetická společnost této spolkové země právě tam vstupuje do projektu ještě před dokončením posuzování vlivů na životní prostředí a samotný zemský úřad o něm rozhoduje,“ uvedla s tím, že od kontrolních institucí očekává naprostou transparentnost.
Iniciativa zároveň informovala o svých krocích české ministerstvo životního prostředí, Krajský úřad Jihočeského kraje, organizaci Transparency International a Hornorakouského ekologického ombudsmana.
Projekt za stovky milionů eur nemá povolení
Plánovaný větrný park Sandl počítá s výstavbou 19 větrných turbín o maximální výšce 285 metrů. Lokalita se nachází přibližně tři kilometry od obydlené části Pohoří na Šumavě a v těsné blízkosti českých hranic.
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Původní záměr počítal s 22 turbínami. Tři z nich investoři vyřadili poté, co byl v jejich blízkosti potvrzen výskyt rysa. Projekt nyní prochází rakouským procesem EIA včetně přeshraničního posuzování s Českou republikou.
Podle aktuálních informací se rakouské úřady zabývají doručenými připomínkami. Veřejné ústní projednání projektu je předběžně plánováno na duben příštího roku.
Jihočeský kraj má k projektu zásadní výhrady
Výskyt chráněných druhů a migrační trasy živočichů patří k hlavním důvodům odporu českých ochránců přírody. Jihočeský kraj se proti projektu oficiálně vymezil v rámci přeshraničního procesu EIA.
„Takto rozsáhlý energetický projekt by neměl být umisťován do území bezprostřední blízkosti českého území, jehož dominantní hodnotou je dosud zachovaný přírodní a krajinný charakter s minimem technologických prvků,“ uvedl již dříve hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
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Kraj proto požaduje prověření alternativních lokalit ve větší vzdálenosti od českých hranic. Kritické stanovisko zaujalo také české ministerstvo životního prostředí. Ve své oficiální připomínce zveřejněné v listopadu upozornilo na nedostatky dokumentace a požaduje doplnění informací, mimo jiné dopadů projektu na české území.
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