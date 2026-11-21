Čtvrtý díl true crime série Experti na vraždy na platformě prima+ otevírá jeden z nejvíce medializovaných českých případů moderní doby, který v létě 2012 zasáhl vesnici Tymákov na Plzeňsku. Syn tehdy v rodinném domě našel své rodiče v kalužích krve a policisté na místě napočítali jedné z obětí šestnáct sečných ran. Podle forenzního psychologa Karla Netíka už samotný výběr sekyry naznačil, že pachatel jednal s rozvahou. Dvojnásobnou vraždou ale tragédie spjatá se dvěma bratry z truhlářské rodiny zdaleka neskončila.
Šestnáct sečných ran v rodinném domě
Pořad Experti na vraždy přibližuje divákům mediálně známé vraždy z českých regionů očima odborníků, kteří se podobným případům profesně věnují. Nová epizoda se zaměřuje na tragédii z Tymákova, jejíž obětí se stal místní truhlář a jeho žena, nevlastní matka dvou bratrů.
Právě syn našel oba rodiče mrtvé na podlaze jejich domu. Kriminalisté po příjezdu zjistili, že útočník jednal s velkou agresí, o čemž vypovídala smrtelná zranění na obou obětech i celkem šestnáct sečných ran u jedné z nich. Celý případ divákům v pořadu přiblíží bývalá vrcholová kriminalistka a analytička Jiřina Hofmanová, o samotných zraněních a způsobu vraždy promluvila soudní lékařka Klára Neureutter a k případu se vyjádřil také publicista Jiří Nováček.
Proč pachatel sáhl po sekyře
Díl dává nahlédnout pod pokličku práce vyšetřovatelů a přibližuje, jak přímo na místě činu vznikají první teorie. Kriminalisté se opírají o různé analytické metody i vlastní zkušenosti, díky kterým dokážou ze zajištěných stop vyčíst řadu detailů. Určí z nich třeba to, jestli pachatel do domu vstoupil poprvé, nebo prostředí znal. V tymákovském případě vyšetřování odhalilo, že vrah místo znal dobře a šel na jistotu.
Psychologii pachatelů v pořadu rozebírá forenzní psycholog Netík. Právě zvolená zbraň podle něj napověděla, s jakým rozpoložením útočník do domu šel. Pro FTV Prima řekl: „Sekyra je sice nástroj, který se v domácnosti vyskytuje, ale nůž se tam nachází daleko častěji. Sekyra tedy naznačuje určitou míru rozvahy – vzal si sekyru, aby měl jistotu. Počet úderů pak naznačuje míru zloby.“
Neopětovaná láska přinesla další vraždu
Vyšetřování rodinné tragédie postupně odkrylo toxické domácí prostředí i nestandardní chování a vztahy mezi blízkými. Příběh okolo dvou bratrů z Tymákova ale dvojnásobnou vraždou v truhlářově domě neuzavřel svou poslední stránku. Odborníci v pořadu rozkryjí i jeho druhou kapitolu, ve které neopětovaná láska spojená se žárlivostí vyústila v další vraždu, znovu úzce spjatou s toutéž rodinou.
Čtvrtý díl pořadu Experti na vraždy je k dispozici na platformě prima+.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst ZDE.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zeny.iprima).