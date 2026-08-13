Trik italských kuchařů na využití staršího pečiva: Svěží toskánský salát zvládnete za 20 minut

V létě mám nejraději recepty, u kterých není potřeba stát dlouho u sporáku. Panzanella přesně taková je. Šťavnatá rajčata, křupavá zelenina, bazalka a pečivo vytvoří jídlo, které chutná nejlépe právě v době, kdy jsou rajčata plná chuti.
Navíc jde o skvělý způsob, jak využít chléb, který už není úplně čerstvý. Starší pečivo tu není nouzovým řešením, ale jednou z hlavních surovin.
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Panzanella je tradiční chlebový salát spojovaný hlavně s Toskánskem. Základ tvoří starší chléb, rajčata, cibule, olivový olej, vinný ocet a bazalka. Často se přidává také okurka. Italský kulinářský portál La Cucina Italiana připomíná, že pevnější starší pečivo je právě pro tento recept naprosto ideální. Panzanella pochází z Toskánska, kde se z jednoduchých surovin, jako jsou chléb, rajčata, cibule a olivový olej, zrodil jeden z typických letních pokrmů. Foto: Virtual-Pano/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Na panzanelle mě baví, že vůbec nepůsobí jako jídlo ze zbytků. Když použijete zralá rajčata a
kvalitní olivový olej, vznikne barevný salát vhodný jako lehká večeře, oběd i příloha ke grilování.
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Na přibližně 3 až 4 porce si připravte: 400 g zralých rajčat 200 g staršího chleba nebo ciabatty 1 menší salátovou okurku polovinu červené cibule hrst čerstvé bazalky 3 lžíce extra panenského olivového oleje 1 až 2 lžíce červeného vinného octa sůl a čerstvě mletý pepř
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Chléb nakrájejte na větší kostky. Pokud je pouze den starý a stále měkký, krátce ho opečte nasucho v troubě nebo na pánvi.
Tradiční postup počítá také s navlhčením staršího chleba, ale u běžného pečiva bych byla opatrná. Příliš mnoho tekutiny mu nesvědčí. Příprava toskánské panzanelly je jednoduchá, nejdůležitější je přidat chléb až nakonec, aby nasál část šťávy, ale úplně se nerozmočil. Foto: ChatGPT, Kapitalio.cz
Rajčata nakrájejte do větší mísy a lehce osolte. Přidejte tenké plátky cibule, okurku, bazalku a chléb. Zakápněte olejem a octem, opepřete a jemně promíchejte.
Salát
nechte přibližně 15 až 20 minut odpočinout. Chléb během této doby natáhne část rajčatové šťávy a zálivky, ale měl by si zachovat strukturu. Právě tento moment podle mě rozhoduje o tom, zda bude panzanella svěží, nebo rozmočená.
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Panzanella je jako stvořená pro opravdu
vyzrálá letní rajčata. Zajímavé je, že obsahují lykopen, karotenoid, který se výrazně podílí na jejich červeném zbarvení.
Hotový salát je
nejlepší sníst čerstvý. U nakrájených rajčat je důležitá také správná manipulace. Americké ministerstvo zemědělství (USDA) doporučuje čerstvé produkty po nakrájení uložit do chladu nejpozději do dvou hodin.
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Pokud máte hodně šťavnatá rajčata, nakrájejte je nejprve do mísy, osolte a několik minut počkejte. Pustí vlastní šťávu, která se po přidání oleje a octa promění
v přirozenou zálivku. Teprve potom přidejte chléb. Zralá letní rajčata jsou základem panzanelly a právě jejich šťáva pomáhá ochutit i kousky staršího chleba. Foto: Magnific
Výsledkem je jídlo z několika obyčejných surovin, které v horkém dni funguje překvapivě dobře. A pokud vám doma zůstala půlka včerejšího chleba, možná právě panzanella bude lepší řešení než obyčejné topinky s česnekem.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, lacucinaitaliana.com, usda.gov