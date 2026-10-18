Constantine: Změna názvu na poslední chvíli, zrušený polibek a odmítnutí honoráře

Constantine, FOTO: © 2004 Warner Bros., distr. TV Nova Constantine, FOTO: © 2004 Warner Bros., distr. TV Nova Constantine, FOTO: © 2004 Warner Bros., distr. TV Nova Constantine, FOTO: © 2004 Warner Bros., distr. TV Nova Constantine, FOTO: © 2004 Warner Bros., distr. TV Nova Constantine, FOTO: © 2004 Warner Bros., distr. TV Nova Constantine, FOTO: © 2004 Warner Bros., distr. TV Nova
V temném mysteriózním snímku Constantine z roku 2005 čekalo na Keanu Reevese v titulní roli mnoho vizuálních triků i rekvizit, které ovlivnily i skutečnou velikost jedné běžné cigarety. Vývoj filmu navíc musel projít řadou nečekaných změn počínaje samotným názvem přes neúčast autora komiksu až po zahozené romantické plány. Rozpadající se peklo v Los Angeles
Design samotného pekla, do kterého hrdina sestupuje, tvůrci vytvořili na základě starých filmových záběrů ze zkoušek jaderných zbraní. Inspirovali se konkrétně šířením tlakové vlny těsně po výbuchu, která postupně dezintegruje všechno ve své cestě. Proto se pekelná krajina na plátně neustále rozpadá a drolí na prach.
Do filmu sice proniklo kouzlo Los Angeles, původní komiksová předloha Hellblazer přitom hrdinu usadila do britského Liverpoolu a propůjčila mu vizáž hudebníka Stinga. Scenárista změnil Johnovu národnost na americkou, protože na původní britskou verzi nedokázal zlákat zájem žádného studia.
Přejmenování filmu a obří cigareta
Od komiksových základů se tvůrci odchýlili i ve volbě jména filmu. Původně měl do kin zamířit pod názvem Hellblazer podle domovského komiksu. Studio ovšem v téže době distribuovalo snímek Hellboy a producenti měli strach, že si diváci oba temné filmy spletou a tržbám to spíše ublíží. Rozhodli proto o přejmenování právě na Constantina. Ke snímku se nepřipojil ani samotný tvůrce postavy, legendární komiksový scenárista Alan Moore. Po hořkých zkušenostech s adaptacemi svých starších děl Z pekla a Liga výjimečných odmítl u filmu jakékoliv zásluhy, nenechal uvést své jméno v titulcích a všechny peníze přenechal ilustrátorovi, který s ním Johna vytvořil.
Drobnou komplikaci museli filmaři řešit hned v úvodu snímku při detailním záběru na zapálenou cigaretu položenou na okraji stolu. Režisér Francis Lawrence neměl k dispozici kamerový objektiv schopný zaostřit na tak extrémní blízkost. Rekvizitáři proto vyrobili falešnou cigaretu velikosti doutníku, díky které mohl štáb umístit kameru do větší vzdálenosti a předstírat reálné proporce. V průběhu celého děje pak John stihne vykouřit přesně třináct cigaret, což je obecně považováno za nešťastné číslo. Nápis na krabičkách sice odkazuje na řeku Jang-c’-ťiang a působí dojmem čínského dovozu, ve skutečnosti ale šlo o balení navržené výhradně pro film.
Démoni z masa, odřená Weiszová a zrušený polibek
Film představil pestrou galerii pekelných příšer. Režisér chtěl zabránit přílišnému spoléhání na čistě digitální efekty, a tak maskéři a sochaři navrhli a vyrobili pro některé démony funkční modely z masa a kostí, přesněji z hlíny, silikonu a skrytých motorků. Polodémon Balthazar nosil náročnou dvoukolovou protetickou masku a loutka příšery ukrývající se v posedlé dívce využívala vnitřní dýchací zařízení a záškuby očí řízené kabelem.
Herečka Rachel Weiszová jako policistka Angela pojala přípravu natolik poctivě, že v rámci výzkumu dokonce navštívila skutečnou márnici. Představitelka Angely chtěla romantickou dějovou linku s Keanu Reevesem zakončit společným polibkem. Během dlouhé scény na střeše už Weiszová podle svých slov doufala v polibek, k němuž ovšem nikdy nedošlo. Režisér milostné zakončení zcela zatrhl, protože nechtěl přidávat romantiku do velmi temného příběhu a měl strach, že by studio polibek později vynutilo při finálním střihu filmu.
Herce z akčních pasáží vybavili tvůrci zajímavými rekvizitami. Keanu Reeves po skončení produkce jednu takovou zbraň odkoupil. Svou těžkou a precizně zpracovanou posvátnou brokovnici nakonec věnoval samotnému režisérovi Lawrencovi jako dárek. Sousední zbraň Kopí osudu sdílela svůj původ i s dalším snímkem, jelikož rekvizitáři zde použili úplně stejný předmět jako v nedávném Hellboyovi. Předměty ničící démony a vznětlivou látku zastupoval ve snímku kousek posvátného rubáše samotného Mojžíše.
Film Constantine nabídne Nova Cinema 18. října od 22:00.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).