Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 10. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Moderátor Vojtěch Kotek se při sledování desátého dílu Zrádců ocitl v nejistotě stejně jako diváci. Půl roku po natáčení zapomněl, kdo byl tehdy vlastně zrádce, celý díl tipoval někoho jiného a na konci byl podle svých slov „překvapenej jako kráva“. Tvůrci totiž publiku poprvé neukázali, koho Annelie naverbovala, a lidé u obrazovek i v kinech se dívali stejně naslepo jako hráči. Řezání zábradlí nad Velkou Amerikou
Režisér Markus Krug v podcastu Liščí komnata popsal, že v každé řadě chce aspoň jednu extrémní misi. Z kamery výška nikdy nevypadá tak hrozivě jako ve skutečnosti, proto zvolil lom Velká Amerika. Akci štáb kvůli konstrukcím a prověšování lana asi desetkrát zrušil. Zvažovala se i chůze po laně, tu nakonec některým hráčům nechtěli udělat. Na okraji lomu musel štáb kvůli lanovce uříznout zábradlí a po natáčení ho zase přidělat.
Soutěžící jeli na místo v kuklách a opravdu nevěděli, kam míří, štáb kvůli tomu pečlivě vybíral trasu. Kotek seděl dole pod lomem, nic neviděl a byla mu zima. Pomohlo mu vyhřívané termoprádlo, které používá na ryby i na myslivost, a jak dodal, není to spolupráce. Navíc jim dole odešel megafon, takže jeho hlas pouštěli do reproduktorů nahoře.
Záběry z dronu kvůli ztracené nule
Jízda nad lomem dala zabrat chemiku Davidovi. Podle Kruga byl „bílozelenej“, takže k němu poslal záchranáře a maskéři ho museli trochu přemalovat, protože „vypadá jak zrádce“. Stres nad propastí se pak podepsal na rozhodování obou mužů, kteří jeli pro peníze. David i Matěj na pytli přehlédli nulu a mysleli si, že okamžitá osobní výhra je jen 40 tisíc korun místo 400 tisíc.
Když později zjistili pravou částku, oba litovali.
„To se omlouvám, ale kdybych věděl, že tam je 400 tisíc okamžitá výhra, tak bych to ihned bral,“ nadávali si shodně. Krug si raději nechal poslat záběry z dronu i fotky z příprav, aby ověřil, jestli nula opravdu nechyběla. Byla jen schovaná v ohybu látky. Panika v zákulisí při druhé remíze
Před kulatým stolem Majda Davidovi vysvětlovala, proč obětují Tomáše.
„Já jsem poslední, kdo ho chce sejmout, patří do mé aliance, ale je to buď ty nebo on,“ řekla mu. Tomáš u stolu k vlastním chybným teoriím dodal: „Sám jsem překvapený, že mi tu nic nevychází.“ Následné hlasování se pak zaseklo a skončilo dvakrát remízou.
Hradní pán sáhl po pravidlu o ultimátu, které podle Kotka v zákulisí vyvolalo paniku, protože se narychlo hledal jeho přesný text. Po třetím kole odešel Tomáš do vyhnanství. Když na rozloučenou odhalil, že byl zrádce, May vykřikla:
„Já vám to říkala, věřte mi!“ Hráči si myslí, že byl zrádcem od začátku, ale diváci vědí, že tuto roli nosil jediný den. Zmařený plán spisovatelky Dáši
Už ráno u snídaně přitom chyběla investigativní novinářka Zdislava Pokorná, kterou v noci zrádci zavraždili. Po odchodu ze hry pro Super.cz řekla:
„Dáša si mě tady mohla nějakou dobu chránit, protože jsem na ni neměla podezření.“ Bývalé soupeřce také vzkázala: „Dášo, gratuluji, klobouk dolů.“ Spisovatelka Dáša v pořadu Superchat prozradila, že by Pokornou naverbovala sama. „Po Zdíše jsem šla. To byl plán, proto jsem si ji tam držela,“ uvedla.
Annelie si na další noční vydírání vybrala Domi, která má z mise ochranný štít a musí se ho vzdát, pokud chce přijít na schůzku. Desátý díl
měl premiéru ve středu na Prima+ a v neděli ho uvede Prima. Příští týden přijde poslední díl před finále, které poběží 2. prosince od 20:15 na Primě i Prima+ a živě z pražské O2 areny. Zrádců Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube, super).