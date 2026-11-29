Matt LeBlanc, kterého si čeští diváci zamilovali jako Joeyho ze seriálu Přátelé, se změnil k nepoznání. Někdejší hollywoodský krasavec dnes nosí prošedivělé vlasy, hustý vous i pár kilo navíc.
Kdo si pamatuje Matta LeBlanca jako pohledného Joeyho Tribbianiho ze seriálu Přátelé, možná by dnes při setkání s ním chvíli váhal, zda jde skutečně o stejného muže. Někdejší idol mnoha divaček se totiž za poslední roky výrazně proměnil. Na In-Lifestyle nás zaujal jeho nejnovější snímek z Los Angeles, na kterém už má prošedivělé vlasy, plnější postavu a vzhled muže, který si užívá klidnější životní období. Od dob, kdy jako Joey lámal srdce ženám na televizních obrazovkách, uplynula pěkná řádka let.
Z televizního idola je muž, kterého byste možná přehlédli
Na fotografiích z Los Angeles, které na síti X zveřejnil Daily Mail, má herec na hlavě baseballovou čepici, pod kterou mu vykukují bílošedé vlasy. Nejvýraznější změnou je ale jeho hustý, pořádně zarostlý šedobílý vous. Zvolil pohodlné, nenápadné oblečení a na první pohled působil spíše jako běžný návštěvník autoservisu než jako hollywoodská hvězda. Oproti hladce oholenému Joeymu, kterého si diváci pamatují z televizních obrazovek, je to opravdu velký rozdíl. Mattovi je 59 let a na jeho současném vzhledu se pochopitelně podepsal čas.
LeBlanc se do povědomí diváků zapsal především díky seriálu Přátelé, který se vysílal v letech 1994 až 2004. Jeho Joey Tribbiani byl trochu jednodušší, zato nesmírně sympatický herec, který miloval jídlo, ženy a především sám sebe. Jeho hlášky, komické situace a pověstný šarm patřily k nezapomenutelným momentům celého seriálu, který si mnozí z diváků s chutí pustí i dnes. Matt LeBlanc si později zahrál také v samostatném seriálu Joey, v komediálním projektu Episodes a v sitcomu Man with a Plan, kde ztvárnil otce tří dětí. Za svou práci získal mimo jiné Zlatý glóbus.
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Hollywood vyměnil za svět automobilů
V posledních letech se Matt LeBlanc z veřejného života poměrně stáhl. Nevyhledává společenské akce, na červeném koberci se objevuje jen výjimečně a ani na televizních obrazovkách ho už příliš často nevídáme. Neznamená to ale, že by neměl co dělat. Jak uvedl server Parade, velkou zálibu našel v automobilech a je spolumajitelem společnosti RPM Motorcars, která se zabývá prodejem luxusních a exotických ojetých vozů v oblasti Los Angeles. Právě do svého oblíbeného automobilového podniku měl namířeno i při nedávném fotografování. Zdá se, že mu život mimo neustálý hollywoodský ruch vyhovuje.
Friends icon Matt LeBlanc sports bushy beard and casual outfit as he stops by car shop https://t.co/rL7Ul91Gks https://t.co/IpULhsrFzY — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 20, 2026
Fanoušci se ovšem mohou těšit, že se jejich oblíbený herec možná brzy vrátí před kamery. Podle informací magazínu Hello! totiž americká televizní stanice CBS v dubnu 2026 schválila nový projekt s pracovním názvem Flint, na kterém se LeBlanc podílí nejen jako herec, ale také jako výkonný producent. Tentokrát by mělo jít o drama, což je oproti jeho dosavadním komediálním rolím poměrně výrazná změna.
Příběh se má točit kolem vyčerpaného losangeleského detektiva, kterému těsně před odchodem do důchodu prodlouží službu o dalších pět let. Projekt zatím nemá definitivně objednanou celou seriálovou řadu, jeho případná premiéra se předpokládá v sezoně 2027–2028. Pokud vše vyjde, Joeyho představitel se po několikaleté pauze vrátí na televizní obrazovky v poněkud jiné herecké poloze.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Jak dnes žije Joey z Přátel: Herec Matt LeBlanc výrazně zestárl a našel zálibu v automobilech byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.