Co s dřevinami na podzim: prořezat či neprořezat

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Co s dřevinami na podzim: prořezat či neprořezatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Prořezávání stromů a keřů patří pro mnoho zahrádkářů mezi běžné podzimní práce. Věděli jste ovšem, že je to nesmysl a můžete tuto činnost nechat až na jaro? Prořezávání větví má správně podpořit květenství, růst a popřípadě plodnost. Pokud to uděláte na podzim, dřevinám to příliš nepomůže a před zimou už se také nemusí z takového zásahu vzpamatovat. Pokud už se přeci jen do prořezávání pustíte, dodržujte určitá pravidla.
nůžky
Zdroj: Foto: Pixabay
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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