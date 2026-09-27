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Co s dřevinami na podzim: prořezat či neprořezat

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Dennívýzva
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Prořezávání stromů a keřů patří pro mnoho zahrádkářů mezi běžné podzimní práce. Věděli jste ovšem, že je to nesmysl a můžete tuto činnost nechat až na jaro? Prořezávání větví má správně podpořit květenství, růst a popřípadě plodnost. Pokud to uděláte na podzim, dřevinám to příliš nepomůže a před zimou už se také nemusí z takového zásahu vzpamatovat. Pokud už se přeci jen do prořezávání pustíte, dodržujte určitá pravidla.
nůžky

nůžky

Zdroj: Foto: Pixabay
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