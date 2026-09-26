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Příprava česneku na skladování. Musí být suchý a nepoškozený

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Česnek patří mezi oblíbené druhy zeleniny, které lze dlouhodobě skladovat. Pokud splníte podmínky pro jeho skladování co možná nejlépe, dočkáte se delší životnosti svého česneku. Těchto podmínek je jen pár a nejsou složité, mohou ale být časově náročné. Základem je správně načasovaná sklizeň, kterou bychom neměli provádět za deštivého počasí nebo když je půda podmáčená. Nahrává to totiž houbovým chorobám.
česnek

česnek

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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