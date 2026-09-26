Příprava česneku na skladování. Musí být suchý a nepoškozený

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Příprava česneku na skladování. Musí být suchý a nepoškozenýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Česnek patří mezi oblíbené druhy zeleniny, které lze dlouhodobě skladovat. Pokud splníte podmínky pro jeho skladování co možná nejlépe, dočkáte se delší životnosti svého česneku. Těchto podmínek je jen pár a nejsou složité, mohou ale být časově náročné. Základem je správně načasovaná sklizeň, kterou bychom neměli provádět za deštivého počasí nebo když je půda podmáčená. Nahrává to totiž houbovým chorobám.
česnek
Zdroj: Foto: Pixabay
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