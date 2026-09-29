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Einstein předpokládal deformaci světla vesmírnou temnou hmotou. Vědci naznačují, že měl pravdu

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Vesmír je stále ještě neprobádaným místem s mnoha nejasnostmi. Na základě nové vesmírné mapy nyní vědci přišli s variantou, že deformace světla vesmírnou temnou hmotou odpovídá teorii Alberta Einsteina.
Einstein předpokládal deformaci světla vesmírnou temnou hmotou. Vědci naznačují, že měl pravdu

Einstein předpokládal deformaci světla vesmírnou temnou hmotou. Vědci naznačují, že měl pravdu

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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