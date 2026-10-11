Clash šampionka Gelnarová dostala soupeřku pro debut v RFA. V Praze ji čeká česko-slovenské derby

V Liberci to trvalo do třetího kola. Małgorzata Popowiczová tam zavřela Hanku Gelnarovou do páky na ruku a 19. září 2026 jí na galavečeru KSW 121 připsala první profesionální porážku. Česká bojovnice, která v polské organizaci KSW nastupovala v bantamové váze, do 61,2 kg, má po dvou profesionálních zápasech bilanci 1-1 a za sebou titul z Clashe. Po porážce má podle slovenského webu MMA Fanatik dostat šanci rychle, v jiné organizaci a proti soupeřce, která většině fanoušků nic neřekne. Redakce MMAmagu si k tomu otevřela zápasové profily obou bojovnic i oficiální stránku turnaje.
Porážka z Liberce ještě nestihla vychladnout
Ze zápasového profilu na Sherdogu, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že Popowiczová ukončila zápas pákou na ruku ve 3. kole v čase 1:50. Stejně ho popisuje i oficiální výsledkový text KSW. Oba profesionální zápasy Gelnarové se odehrály právě v KSW. A ani ten první nebyl procházka: výhru nad Dominikou Steczkowskou z 19. října 2024 získala až rozděleným rozhodnutím.
Mezi tou pákou a pražským večerem RFA 35, který RFA plánuje na 27. listopadu 2026, je 69 dní. Na restart po prohře to není dlouhá doba.
Její soupeřka má přitom do klece vstoupit jako profesionálka poprvé.
Slovenka, která jde do profesionálního debutu
Silvia Ambrušová je slovenská bojovnice ročníku 1996 z týmu Colosseum MMA Martin, v databázích vedená v bantamové váze; její profesionální bilance zní 0-0. Nula ale neznamená nula zápasů: amatérská a profesionální historie se evidují odděleně.
V amatérské části jejího profilu na Sherdogu redakce MMAmagu napočítala pět zápasů a bilanci 2-3, zatímco MMA Fanatik uvádí 2-4. Rozdíl se váže ke staršímu duelu s Andreou Střelákovou z 30. září 2023, který v profilu Ambrušové chybí. V posledním zápase Ambrušová podle Sherdogu porazila Střelákovou 30. května 2026 jednomyslným rozhodnutím, předtím zdolala Leu Gelatíkovou technickým knockoutem. U tohoto zápasu Sherdog uvádí 2. kolo a čas 1:55, MMA Fanatik píše o 1. kole.
Jedna věc ale zatím chybí i v oficiálních materiálech samotné organizace.
Co je u toho zápasu černé na bílém a co zatím ne
- Kdo: podle MMA Fanatiku Hanka Gelnarová (1-1) proti Silvii Ambrušové (0-0, profesionální debut)
- Kdy a kde: RFA 35, 27. listopadu 2026, Sportovní hala Královka v Praze, začátek v 18:00
- Váha: RFA pro tento duel limit nezveřejnila; obě bojovnice jsou spojovány s bantamovou váhou
- Titul: titulový status RFA nezveřejnila, článek MMA Fanatiku titul nezmiňuje
- Potvrzení: turnaj potvrzen organizací, konkrétní duel zatím jen v MMA Fanatiku
Na oficiální stránce turnaje RFA 35 redakce MMAmagu k 10. říjnu 2026 jméno Gelnarové ani Ambrušové nenašla. RFA, organizace pořádající podle svého webu galavečery MMA, kickboxu a boxu se zaměřením na české a slovenské bojovníky, tam uvádí datum, halu, čas a jména jako Patrik Záděra nebo Martina Jindrová. Duel dvou žen zatím ohlásil slovenský web, ne pořadatel.
Proč je debutantka pro Gelnarovou nejhorší možná volba
Výhra nad soupeřkou bez jediného profesionálního zápasu nikomu nic nedokáže. Prohra s ní bolí dvojnásob. Gelnarová jde po porážce do situace, kde může mnohem více ztratit právě ona než Ambrušová.
Pro pořadatele dává takový duel smysl jinak. RFA staví pražskou kartu na jménech, která diváci znají z televize a z českého prostředí, a Gelnarová takovým jménem je. Pro Ambrušovou je naopak vstup mezi profesionálky proti známé šampionce ta nejlepší možná volba.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek