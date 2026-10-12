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Čistší sloupy a lavičky. Pejskaři v Jihlavě testují nové psí pisoáry

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Jihlavská radnice testuje v centru města novinku. Řeč je o psích pisoárech, které mají udržet veřejný prostor čistší. Pejskaři tuto novinku najdou zatím na dvou místech - v blízkosti Parku Gustava Mahlera a v prostranství kostela sv. Jakuba.
Čistší sloupy a lavičky. Pejskaři v Jihlavě testují nové psí pisoáry

Čistší sloupy a lavičky. Pejskaři v Jihlavě testují nové psí pisoáry

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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