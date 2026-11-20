Osm hodin ráno, severozápadní cíp Sardinie. U vstupu na La Pelosu se řadí první návštěvníci s QR kódy v telefonech. Pod pažemi svírají kromě osušek také srolované rohože. Kdo podložku zapomene, narazí na místní pravidlo, které zní jako vtip z cestovatelských fór, a přesto ho obec Stintino sepsala do oficiálního předpisu. Ručník, osuška ani jiná froté textilie se tu nesmí dotknout písku. Za tímto nařízením stojí jednoduchý výpočet: jemný bílý sediment se lepí na vlhká vlákna a s tisíci lidí denně mizí z pláže po kilogramech.
Ručník na La Pelose jen přes rohož: co přesně stanovuje předpis Stintina
Pravidlo vychází z
obecní regulace Stintina pro pláže a pobřeží, kterou zastupitelstvo schválilo v květnu 2018. Kapitola věnovaná vymezenému úseku „Spiaggia La Pelosa“ výslovně povoluje ručníky, plážové osušky a froté materiály pouze tehdy, když mezi nimi a pískem leží podložka. Ta může být ze dřeva, z plastu nebo z jiného materiálu, který písek nezachytává a neodnáší. Přímý kontakt textilie se zemí předpis zakazuje.
Na dodržování dohlíží městská policie a další pověření pracovníci, včetně soukromé ostrahy. Za prohřešek proti zvláštním pravidlům pro La Pelosu stanovuje obec správní pokutu od zhruba 620 do 12 500 Kč.
Úřední text přitom nevyžaduje konkrétní značku ani materiál. Slaměná nebo bambusová rohož představuje nejpraktičtější volbu, protože se snadno sroluje a vejde do kufru. Stejně dobře poslouží plastová podložka. Podstatná je bariéra mezi vlákny a zrnky.
Padesát kilo denně: jak se z pár zrnek stanou tuny písku
Jednotlivec si z pláže odnese jen pár gramů. Nalepí se mu na mokrý ručník, na chodidla, na kůži, schovají se ve švech tašky nebo v dětském kbelíku. Regionální materiály k ochraně pobřeží uvádějí La Pelosu přímo jako ukázku toho, jak neúmyslný odnos písku přes textilie, zavazadla a tělo dokáže pláž ochudit. Pokud se ta drobnost zopakuje u tisíců lidí denně, přestává být maličkostí.
Italský deník L’Unità už v červenci 1991 psal o plánovaném omezení vstupu na La Pelosu kvůli erozi, větru a náporu turistů. Místní správa tehdy odhadovala, že návštěvníci odnesou zhruba 50 kilogramů písku denně.
Ten údaj jsme přepočítali na dnešní sezónu. Výsledek je orientační, protože vychází z pětatřicet let starého odhadu a aktuální měření pro rok 2026 veřejně dostupné není.
Období Počet dní Odnesený písek při 50 kg denně Červen až září 122 přibližně 6,1 tuny Rezervační sezóna 15. 5. až 15. 10. 154 přibližně 7,7 tuny
Šest tun odpovídá zhruba náplni menšího sklápěče. A to každé léto, z jediné pláže, aniž by kdokoli vzal do ruky lopatu. Dnešní regulace s denním limitem a povinnými podložkami má tuto ztrátu snižovat, takže skutečná čísla budou podle všeho nižší.
Odborná studie italského ústavu ISPRA o systému pláže a dun u La Pelosy připomíná historické odběry písku v oblasti Stintina a Porto Torres, včetně desítek tisíc tun ve dvacátých letech minulého století a pozdější těžby pro stavebnictví. Vítr a vlny s jemným sedimentem pracují samy o sobě. Lidský tlak tu rovnováhu dál nahlodává.
Zákaz ručníků versus zákaz odvozu písku a mušlí na Sardinii
Turisté si obě pravidla často pletou, přestože jde o dvě odlišné úrovně.
Zákaz ručníku přímo na písku je místní provozní pravidlo obce Stintino a platí jen na La Pelose. Cílí na prevenci nechtěného odnosu. Pokuta se pohybuje mezi 620 a 12 500 Kč. Zákaz odvozu písku, oblázků, kamenů a mušlí stanovuje regionální zákon Sardinie č. 16/2017 pro celé pobřeží a moře ostrova. Postihuje odnášení, držení i prodej bez povolení, a to i v malém množství. Sankce činí 12 500 až 75 000 Kč.
Regionální norma vstoupila v platnost 1. srpna 2017. V květnu 2026 zastavili celníci v přístavu Porto Torres 69letou Francouzku při nástupu na trajekt do Toulonu. Podle agentury ANSA u ní našli 40 kilogramů písku, oblázků a mušlí, údajně z pláže Le Saline nedaleko Stintina. Materiál zabavili s tím, že se vrátí do přírody, a ženě hrozila pokuta v plné regionální výši. V listopadu téhož roku skončil na stejném místě francouzský turista, který vezl asi deset kilo písku ve dvanácti lahvích.
Sardinie sama shrnuje ochranu pobřeží do čtyř okruhů: zákaz odnášet přírodniny, zákaz vstupu na duny a vjezdu vozidel, zákaz odhazování odpadu a zákaz volného kempování mimo vyhrazená místa.
Rezervace, QR kód a pětimetrový pás: pravidla pláže La Pelosa v sezóně 2026
Vstup na pláž se v hlavní sezóně řídí přes oficiální rezervační portál Spiaggia La Pelosa. Pro rok 2026 platí tyto podmínky:
rezervace je povinná od 15. května do 15. října, denní kapacita činí 1 500 lidí, z toho 500 míst lze rezervovat s předstihem a zbylých tisíc se uvolňuje dva dny předem v 9:00, jedna rezervace pokryje nejvýš čtyři osoby, vstupné stojí asi 90 Kč na osobu a den, děti do 12 let rezervaci nepotřebují, QR kódy se kontrolují mezi 8:00 a 18:00.
Obecní předpis dále zakazuje zabírat vybavením pětimetrový pruh u břehu, hloubit jámy či stavět v písku překážky, mýt se mýdlem nebo šamponem, vstupovat na duny a kouřit mimo místa s popelníky. Slunečníky a lehátka nesmějí na volné pláži zůstat přes noc.
Jak na La Pelosu bez pokuty: rohož, sprcha a kontrola tašek
Příprava zabere pár minut a ušetří tisíce korun.
Rezervujte vstup předem a mějte QR kód v telefonu. Přibalte rohož nebo jinou podložku. Jednoduchou slaměnou plážovou rohož o rozměru 180 × 60 cm prodávají české e-shopy zhruba za 117 Kč, takže ji pořídíte ještě doma. Froté nikdy nepokládejte rovnou na zem. Nechte volný pás u vody, nechoďte na duny a nehrabte díry. Před odchodem si u lávek opláchněte nohy a věci, bez mýdla a čisticích prostředků. Prohlédněte kapsy, boty, tašky i dětské hračky. Mušle zapomenutá v kbelíčku se na letišti počítá stejně jako ta schválně sebraná.
Na české turisty se pravidla vztahují stejně jako na ostatní. Konkrétní statistika pokutovaných Čechů dohledatelná není. Neuhrazenou sankci lze v krajním případě řešit přes evropský mechanismus vzájemného uznávání peněžitých trestů.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková