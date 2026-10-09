Strakonická nemocnice otevřela novou zahradu. Nabízí rehabilitaci i odpočinek

Nová zahrada vznikla za pavilonem N.O.R.D. v severní části nemocničního areálu, která byla dosud nevyužívaná. Slavnostně ji nemocnice představila ve středu 7. října. Prostor má sloužit nejen k relaxaci, ale také k aktivní rehabilitaci a setkávání pacientů, jejich blízkých i zaměstnanců.
„Chtěli jsme vytvořit místo, které nebude pouze parkovou úpravou nemocničního areálu, ale bude mít skutečný přínos pro pacienty, personál i návštěvníky. Věřím, že se to povedlo a vzniklo velmi příjemné místo pro relaxaci i protažení,“ říká ředitel Nemocnice Strakonice a senátor Tomáš Fiala.
Cvičení doplňuje voda a stezka pro bosou chůzi
Zahrada bezprostředně navazuje na část areálu, kde se nachází mimo jiné pracoviště následné péče a rehabilitace. Tomu odpovídá i její vybavení. Návštěvníci mohou využít pomůcky pro procvičování koordinace a rovnováhy, posilování horních i dolních končetin nebo cvičení vsedě a ve stoje.
Součástí zahrady je také Kneippův chodník s vodou a stezka pro bosou chůzi. Jednotlivé části propojují nové mlatové cesty, nechybějí lavičky k posezení ani vodní prvek, který dotváří atmosféru prostoru a přispívá ke zlepšení mikroklimatu.
„Výhodou realizace této zahrady byla velká plocha, kterou jsme měli k dispozici. Mohli jsme si dovolit navrhnout i prostorově náročnější prvky, jako je Kneippův chodník s vodou nebo chodník pro bosou chůzi,“ vysvětluje krajinářská architektka Lucie Langová.
Zeleň se bude měnit s ročními obdobími
Významnou součástí projektu je také rozsáhlá výsadba. Zahradu doplnily vzrostlé stromy, keře, trvalky a louky, jejichž podoba se bude v průběhu roku přirozeně proměňovat. Návrh tak propojuje léčebnou funkci s pobytem v přírodě a možností trávit čas venku.
Podle Langové má zahrada sloužit také zaměstnancům nemocnice, jejichž práce je náročná. „Vždycky si přejeme, aby relaxačně rehabilitační zahrady v nemocnicích sloužily nejen pacientům a návštěvám, ale také zaměstnancům, protože jejich práce je náročná a zaslouží si odpočívat,“ doplňuje architektka.
Nové zázemí využijí také klienti Domova se zvláštním režimem Kotva a Dětského centra Jihočeského kraje, které sídlí v areálu nemocnice. Klienti Kotvy si cvičební prvky vyzkoušeli už při otevření zahrady a těší se, že se prostor stane dalším cílem jejich odpoledních procházek.
Projekt stál téměř devět milionů korun
Výsledná cena projektu dosáhla téměř 8,9 milionu korun bez DPH. Částka zahrnuje také péči o zahradu v následujících pěti letech. Sedmdesát procent způsobilých výdajů pokryla Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Zakázku nemocnice soutěžila v otevřeném výběrovém řízení. Realizaci zajistila společnost Green Engineering s.r.o. Nová zahrada tak rozšiřuje možnosti rehabilitace a odpočinku přímo v nemocničním areálu a nabízí jeho návštěvníkům další prostor pro pohyb i klidné trávení času v zeleni.