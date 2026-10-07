Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

ChatGPT začne v EU tajně značit své texty. Pouhým okem to nepoznáte

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Texty z ChatGPT dostanou v Evropské unii neviditelný vodoznak. OpenAI začne během několika týdnů nasazovat technologii textGrain, která mění způsob, jakým model vybírá jednotlivá slova. Má to ale jeden háček. Úpravy textu dokážou stopu rychle oslabit.
ChatGPT začne v EU tajně značit své texty. Pouhým okem to nepoznáte

ChatGPT začne v EU tajně značit své texty. Pouhým okem to nepoznáte

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 01:00

Reklama
Další články z cdr.cz
Před 75 lety se zastavila Země. Sci-fi klasika zestárla, její varování ale ne
Před 75 lety se zastavila Země. Sci-fi klasika zestárla, její varování ale ne
Někdo nacpal Doom do SQL databáze bez enginu. A překvapivě běží až v 60 FPS
Někdo nacpal Doom do SQL databáze bez enginu. A překvapivě běží až v 60 FPS

Doom už běžel na kalkulačkách, bankomatech i nejrůznější elektronice. Lukas Vogel teď zašel ještě dál....

AI potřebuje vydělávat 6 bilionů dolarů ročně. Jinak datacentra nedávají smysl
AI potřebuje vydělávat 6 bilionů dolarů ročně. Jinak datacentra nedávají smysl

Do AI datacenter proudí částky, které nemají v technologickém průmyslu obdoby. Bain & Company odhaduje,...

Vědci naučili AI poznat staré kmenové buňky podle uspořádání DNA
Vědci naučili AI poznat staré kmenové buňky podle uspořádání DNA

Stárnutí mění také prostorové uspořádání DNA uvnitř buněčného jádra. Model ChromAgeNet dokázal z 3D snímků...

Datacentra pro AI nevysávají jen trh s pamětmi. Doplatí na to i levné televize
Datacentra pro AI nevysávají jen trh s pamětmi. Doplatí na to i levné televize

AI datacentra spotřebovávají obrovské množství pamětí a dopad začínají pociťovat i výrobci televizorů. U...

Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
cdr.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.