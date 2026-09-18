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Čeští žáci ztrácejí schopnost pracovat s textem. Může za to AI?

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Čtenářská gramotnost českých patnáctiletých se výrazně zhoršila. Podle PISA 2025 nedosahuje 27 procent žáků ani základní úrovně a Česko se proti roku 2022 propadlo o 20 bodů. Největší potíže přináší práce s delšími a složitějšími texty.
Čeští žáci ztrácejí schopnost pracovat s textem. Může za to AI?

Čeští žáci ztrácejí schopnost pracovat s textem. Může za to AI?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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