Čeští žáci ztrácejí schopnost pracovat s textem. Může za to AI?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čeští žáci ztrácejí schopnost pracovat s textem. Může za to AI?
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Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...Všechny články tohoto autora →
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