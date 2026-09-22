Česko se v Edenu utká s nejhodnotnějším týmem světa, ale Tuchel přišel o pět klíčových hráče

Když se tři dny před výkopem rozsvítil na webu FA aktualizovaný seznam nominace, vypadla z něj jména, která tvoří páteř Tuchelovy Anglie. Rice s 80 starty za reprezentaci, Rashford se 78 a Palmer, jehož kreativita mezi liniemi patřila k nejlepším zbraním bronzového týmu z letního mistrovství světa. Jenže mluvit o rozkladu anglického kádru by bylo přehnané. Anglie má hloubku, jakou si většina reprezentací nemůže dovolit ani vysněnou. Pro Česko je to přesto nejotevřenější šance na bod proti Albionu za poslední roky.
Pět jmen
Oficiální update FA z 21. září mluví jasně o pěti absencích: vedle Rice, Palmera a Rashforda vypadli i Kobbie Mainoo a pravý bek Tino Livramento. Důvod FA shrnula diplomaticky: „příslušná zranění“. Konkrétní diagnózu zveřejnila jen Chelsea u Palmera: dvacetiletý záložník si 20. září v zápase proti Manchesteru United zhoršil potíže s tříslem a podle trenéra Enza Mareski bude mimo hru přibližně šest týdnů. U Rice FA detaily nezveřejnila.
Jako náhrady Tuchel povolal Jamese Garnera a Morgana Gibbse-Whitea. Garner má za Anglii dva starty, Gibbs-White šest. Nejsou to neznámá jména, ale rozdíl ve statusu i mezinárodní zkušenosti je propastný; Rice nastoupil za Anglii čtyřicetkrát víc než oba dohromady.
Co Anglie ztrácí na hřišti
Čísla na soupisce jsou jedna věc. Praktický dopad na hřišti je věc druhá, a zajímavější.
- Střed pole bez kotvy. Rice je elitní čtečka druhých míčů, pojistka při přepínání po ztrátě a zároveň hráč schopný progresivně posouvat míč z hloubky. Garner dokáže pokrýt oběhovou a pracovní složku, ale Riceovu dominanci v prostoru ne.
- Kreativita mezi liniemi. Palmer dodával levonohé řešení v pravém half-space a finální přihrávku, která rozbíjela kompaktní bloky. Gibbs-White umí pohyb mezi řadami, ale jeho profil je jiný, méně precizní, více energický.
- Rychlost a šířka. Rashford s 78 starty a 19 góly přinášel vertikální hrozbu a schopnost strhnout pozornost obránců na sebe. Bez něj a bez Palmera se Tuchelova ofenziva pravděpodobně přesune víc na křídla Saky a Gordona a na Kanea jako centrální bod.
- Univerzalita. Mainoo se v posledních dvou letech vypracoval na hráče, který mohl nastoupit ve středu i výš. Jeho 14 startů za A-tým ukazuje, že už nebyl jen perspektivou, ale součástí rotace.
Tuchelovi zůstávají Bellingham, Kane, Saka, Eze, Lewis-Skelly, Anderson, Rogers. Pořád mimořádný kádr. Ale osa týmu je méně jistá, méně odzkoušená. A právě tam se otevírá prostor.
Česká šance, a její limity
V červencovém žebříčku FIFA figurovalo Česko na 48. místě. Anglie přijíždí jako bronzový medailista z mistrovství světa 2026. Převrácení rolí favorita se nekoná.
Přesto: proti plné Anglii by český tým hledal skuliny v téměř dokonalém bloku. Bez Rice a Palmera ten blok dokonalý není. Nový trenér Santi Denia, který reprezentaci převzal v létě, ve svých prvních rozhovorech pro FAČR mluvil o sounáležitosti, intenzitě a důrazu na vlastní hru. Neprezentuje plán jako „útok na oslabeného soupeře“, ale kompaktní střed a rychlé přechody do meziprostorů, kde Anglii bude chybět část obvyklé kontroly, jsou přesně to, co může fungovat.
Historická bilance samostatného Česka proti Anglii: pět zápasů, jedna výhra, jedna remíza, tři porážky. Poslední vzájemný duel skončil 1:0 pro Anglii na EURO 2021. Ale v říjnu 2019 Česko v kvalifikaci vyhrálo 2:1. Porazit Anglii v Edenu není sci-fi. Je to ale stále výjimka, ne pravidlo.
Praktický servis: kde, kdy, za kolik
Zápas se hraje v úterý 29. září 2026 od 20:45 ve Fortuna Areně v Praze. Přímý přenos vysílá ČT sport, včetně předchozího studia. Vstupenky se prodávají výhradně přes aplikaci Fotbal+ v cenových kategoriích 690, 990, 1 490 a 1 990 Kč; aktuální dostupnost je potřeba ověřit přímo v aplikaci.
Pražský duel je přitom jen první ze čtyř zápasů, které Česko v tomto reprezentačním okně čekají. 3. října hraje ve Španělsku, 6. října pak odvetu s Anglií na Wembley. Skupina A3 Ligy národů (Španělsko, Anglie, Chorvatsko, Česko) je brutálně nabitá a zářijově-říjnový blok přichází krátce po letním mistrovství světa, v období maximální kumulace zátěže. Právě proto se zranění kupí.
Anglie zůstává favoritem. Ale favoritem, který do Prahy přijíždí s mezerou v místě, kde obvykle stojí jeho nejspolehlivější hráči. A mezery se dají využít, pokud víte, kde jsou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner