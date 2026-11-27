Musíme si pomáhat, FOTO: © Space Films / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Musíme si pomáhat, FOTO: © Space Films / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Musíme si pomáhat, FOTO: © Space Films / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Musíme si pomáhat, FOTO: © Space Films / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Musíme si pomáhat, FOTO: © Space Films / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe
Hořká komedie Musíme si pomáhat (2000) vznikala v Josefově, kde na štáb Jana Hřebejka čekala série šťastných náhod. V zastrčeném dvorku totiž filmaři objevili byt přesně podle představ scenáristy Petra Jarchovského i se stejnými obrazy na zdech a v nedaleké ulici zas čerstvě zřícený dům, který posloužil jako hotová válečná ruina. Podobně silný otisk skutečnosti nesl i německý úředník Kepke, jehož předobrazem se stal skutečný nacistický oficír z vězeňského vyprávění Jarchovského dědečka. Skutečný oficír z dědečkova vyprávění
Bezdětní manželé Josef Čížek (Bolek Polívka) a Marie Čížková (Anna Šišková) za německé okupace ukryjí v tajné spíži svého bytu židovského uprchlíka Davida Wienera (Csongor Kassai). Jejich snahu nenápadně přežít komplikuje čechoněmecký kolaborant Horst Prohaska (Jaroslav Dušek), který do domu často chodí kvůli Marii a přivede tam i svého německého nadřízeného Albrechta Kepkeho (Martin Huba).
Právě pro postavu Kepkeho využil Jarchovský vzpomínky svého dědečka, stejně jako z nich o rok dříve čerpal při psaní Pelíšků. Dědeček prožil válku v německém lágru poté, co ho v roce 1939 zatkli na udání, a na dveřích samotky měl léta nápis „Návrat nežádoucí“. Oficír jménem Krauze mu tehdy plivl do tváře s tím, že věznění nepřežije. V závěru války ale tento přesvědčený nacista postupně přišel o všechny tři syny, načež se zhroutil, obcházel cely politických vězňů, omlouval se jim a své děti oplakával.
V ostrém kontrastu s tímto zlomeným otcem zní ve filmu replika Kepkeho, když mluví o prvním synovi padlém u Charkova:
„Víte, pánové, já samozřejmě cítím zármutek, ale převládá hrdost.“ Dědeček se přitom k Krauzemu vracel častěji než k útrapám, které v kriminálech sám zažil. Podle Jarchovského možná proto, že ten příběh je „o proměně, o uvědomění si absurdity války, o přiznání viny, o pokání“. Svatá rodina v protektorátní spíži
Polívka zase hrál Čížka podle vlastního otce, jak prozradil v jednom rozhovoru. V Jarchovského knižní předloze se přitom hrdina původně jmenoval Václav, ve filmu ale dostal jméno Josef jako symbolickou narážku na neposkvrněné početí a Svatou rodinu. Že ani manželé mimo spíž nežili na svobodě, shrnula Marie v rozhovoru s Davidem jedinou větou:
„My máme jen větší a světlejší celu.“
A odkud se vzal název filmu? Když v ulici probíhají důkladné německé domovní prohlídky, kolaborant Prohaska ze své pozice pošle vojáky o dům dál, čímž Čížkovým i ukrytému Davidovi zachrání život. Sám pak na adresu vyděšených manželů německy prohodí větu, kterou film nese v titulu:
„Musíme si pomáhat.“ Zázračný nález v pevnostním Josefově
Hřebejk s architektem Milanem Býčkem marně objížděli východočeská městečka, až zastavili v Jaroměři, odkud pochází celá Jarchovského rodina.
„Byli jsme nešťastní, protože jsme nemohli najít to pravé. Ale pak jsme vystoupili z auta na nějaké jaroměřské ulici a zůstali jak opaření,“ řekl později Hřebejk. Jarchovský ho po telefonu poslal ještě do nedalekého Josefova, kde filmaři našli nedotčené dlážděné ulice bez rušivých prvků, což rozpočtu podle režiséra ušetřilo pomyslnou desítku milionů.
Štěstí se na štáb v Josefově usmálo ještě dvakrát. V maličkém zastrčeném dvorku oslovila filmaře stará paní a pozvala je k sobě. Její byt přesně odpovídal představám o bydlení Čížkových a na stěnách dokonce visely stejné obrazy, jaké si Jarchovský vymyslel. Vdova jim pak otevřela i léta neobývaný pokoj po manželovi plný dobového tisku, literatury a s mapou protektorátu na stěně, podle kterého Býček postavil dekoraci na Barrandově. A aby toho nebylo málo, v Josefovské ulici, kde se chystala většina venkovních záběrů, rok před natáčením spadl dům a vypadal jako čerstvá ruina po leteckém zásahu, takže filmaři jen poprosili starostku, aby s úklidem pár týdnů počkala.
Improvizace před kamerou
Některé chvíle vznikly až před kamerou. Když jde Prohaska s Čížkem a Kepkem na panáka a Marie uvnitř mluví s Davidem, zaťuká Dušek na okno, německy zahlásí jako gestapák a zasměje se. V textu tahle chvíle vůbec nebyla, Dušek zaimprovizoval, aby Marii vyděsil. Osobitě pojal i scénu, v níž se panikařící Prohaska vyděšeně zatočí dokola, čímž složil poctu Louisi de Funèsovi.
Válečná stopa v rodině kapitána
Kapitána osvobozenecké armády hrál Richard Tesařík, jehož otec za války opravdu sloužil v československé tankové brigádě v SSSR, prošel boji o Kyjev i na Dukle a dostal titul Hrdina SSSR. Ve filmu ale Tesaříkův vlastní hlas nezazní, při postsynchronech ho nadaboval Karel Heřmánek.
Píseň o gorile z Basileje
Výraznou stopu v atmosféře filmu zanechala hudba skladatele Aleše Březiny. Hřebejk toužil po autentické dobové písni, a tak Březina našel ze svých studií noty k německému hitu z roku 1933 Mein Gorilla hat ‚ne Villa im Zoo, který původně nazpíval Hans Albers. Filmaři objevili nahrávku Maxe Raabeho a obávali se, že ji kvůli autorským právům nezískají. „Světoobčan Březina se naštěstí s Raabem během koncertu v Basileji osobně domluvil,“ napsal Hřebejk.
Zvláštní zvuk snímku dodala také hra na skleničky v podání archeologa a muzikanta Mikuláše Bělíka.
„Přečetl jsem si totiž, že je používali v Přeletu nad kukaččím hnízdem a napadlo mě, že to vyzkoušíme,“ vysvětlil Hřebejk s tím, že nástroj zní jako naříkající lidský hlas. Kolik času se diváci v kině smáli
Na festivalu Novoměstský hrnec smíchu získal snímek hlavní diváckou cenu za smích publika při 10,81 % promítacího času. K tomu přidal pět Českých lvů a dostal se mezi pětici filmů nominovaných na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, idnes).