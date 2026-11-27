Long Beach, Kalifornie, začátek prosince 1976. V temné atrakci Laff in the Dark, která patřila ke stárnoucímu zábavnímu parku Nu Pike, připravovali technici kulisy pro epizodu Carnival of Spies. Mezi kostlivci a zavěšenými strašidly visela na oprátce postava natřená křiklavě oranžovou fluorescenční barvou. Do záběru se nehodila, a tak s ní jeden ze členů štábu pohnul. Paže praskla a oddělila se od trupu. V místě zlomu neprosvítal drát ani sádra, odhalila se tkáň a lidská kost. Pracovní den, který měl skončit nasvícením několika laciných hororových efektů, skončil příjezdem policie a koronera. Postava, kolem níž roky chodili návštěvníci s popcornem v ruce, měla jméno Elmer McCurdy. Zemřel 7. října 1911 a od jeho smrti uplynulo 65 let a dva měsíce.
Kost pod nátěrem z hororové atrakce
Dobová agenturní zpráva UPI, kterou 10. prosince 1976 otiskl list
Daily Iowan, shrnula nález suše: „figurína“ z lunaparku je mumie. Koroner téhož dne potvrdil, že jde o skutečnou mrtvolu muže se střelným poraněním hrudníku. Kulka zůstala v těle. Kdo to byl, ovšem nikdo netušil. Prsty chyběly, otisky tedy nepřicházely v úvahu, a lékaři se museli spolehnout na rentgenové snímky a měření kostí.
Ken McGrath, který tehdy v Nu Pike sloužil jako policista, později popisoval, jak se zaměstnanci parku nestačili divit. Pro ně šlo o starý inventář, kus výbavy, který v atrakci visel odjakživa. Populární rekonstrukce ze sbírek Ripley’s přidávají i absurdní dovětek: záchranáři prý přijeli k případu „extrémní dehydratace“.
Psanec, který vyloupil vlak pro whisky
McCurdy za života nijak neproslul. Narodil se v Maine, potuloval se po Středozápadě a zkoušel štěstí jako lupič. Jeho poslední akce, přepadení vlaku v Oklahomě, vynesla pouhých 46 dolarů a pár lahví whisky. O pár dní později jej vypátrala ozbrojená skupina pronásledovatelů a v přestřelce zemřel.
Tělo skončilo v pohřebním ústavu Jamese Johnsona v Pawhusce. Pohřebník ho nabalzamoval směsí s arsenem a čekal, až si nebožtíka někdo vyzvedne. Příbuzní se neozvali. Johnson proto mrtvého oblékl, postavil do kouta a za drobný poplatek ho ukazoval zvědavcům jako „nabalzamovaného banditu“.
Arsen sehrál v příběhu klíčovou úlohu. Podle přehledové studie v Journal of Anatomy patřil k obvyklým konzervačním prostředkům ještě před nástupem formaldehydu. Roztoky s arsenem a solemi brzdily rozklad, hubily bakterie a odrazovaly hmyz. U McCurdyho k tomu přispělo postupné vysychání: tkáně ztratily vodu, ztvrdly a ztmavly. Výsledkem byla mumie, jejíž kůže svou strukturou připomínala spíš useň nebo starou pryskyřici než lidské tělo.
V roce 1916 se u Johnsona zastavili dva muži, kteří se představili jako McCurdyho bratři. Ve skutečnosti šlo podle stanice History o Jamese a Charlese Pattersonovy, provozovatele putovní estrády. Pohřebník jim mrtvého vydal. Od té chvíle se z psance stalo zboží.
Šedesát let na cestách mezi muzei zločinu a lunaparky
Posmrtná kariéra trvala déle než McCurdyho život. Tělo cestovalo s pouťovými atrakcemi, prošlo několika voskovými expozicemi a pak zakotvilo u Louise Sonneyho, majitele putovního Muzea zločinu. Podle časopisu Variety z ledna 1977 se k němu dostalo jako zástava za nesplacenou půjčku. Sonney mrtvolu vozil po Americe jako varování, že zločin se nevyplácí, a mumie se mihla i v propagaci filmů.
Datum Událost 7. října 1911 McCurdy umírá při přestřelce v Oklahomě 1911 až 1916 Pohřebník Johnson tělo balzamuje a vystavuje v Pawhusce 1916 Falešní „bratři“ Pattersonovi si mrtvého odvážejí k putovní show 20. léta až 1971 Muzeum zločinu Louise Sonneyho, voskové expozice, menší muzea 70. léta Tělo končí v atrakci Laff in the Dark v Long Beach 8. prosince 1976 Televizní štáb při úpravě kulis odlamuje paži duben 1977 Forenzní osteologové potvrzují identitu 22. dubna 1977 Pohřeb v Guthrie v Oklahomě
Každou zastávkou McCurdy ztrácel kus své totožnosti. Pohřebník ještě věděl, koho vystavuje. Sonney znal příběh a prodával ho. Pozdější majitelé už měli jen „starou atrakci“. Na konci řetězce zbyla anonymní postava, kterou v Long Beach natřeli zářivým odstínem, aby lépe svítila pod černým světlem. Konkrétního viníka nelze určit, odpovědnost se rozplynula mezi pohřebníky, showmany a provozovateli lunaparků.
Proč nikdo nic nepoznal, vysvětluje kombinace několika okolností. Vysušené tělo bylo lehké a tvrdé. Vrstvy vosku a barvy zakryly povrch. Temná chodba atrakce skryla detaily a okolní strašidla nastavila očekávání: tady visí jen umělé věci. Los Angeles Times připomněly v roce 2011 ironický detail z knihy Marka Svenvolda. Jeden zájemce o voskové figuríny kdysi McCurdyho odmítl koupit, protože „nevypadal dost životně“. Právě nedokonalost ho chránila. Pravé tělo v roli nepovedené rekvizity nikomu nepřišlo podezřelé.
Lístek z muzea a mince z roku 1924 prozradily jméno
Úřad koronera okresu Los Angeles se pustil do rozplétání totožnosti. Kromě střelného poranění měli lékaři k dispozici jizvy, deformity chodidel a stavbu kostry. Rozhodující stopa se však ukrývala v ústech mrtvého: vstupenky spojené s Muzeem zločinu a mince ražená v roce 1924. Ta posloužila jako časová kotva, lístky zase navedly vyšetřovatele k Sonneyho putovní expozici.
Odtud už vedla cesta k dobovým záznamům a fotografiím z Oklahomy. V dubnu 1977 oznámili forenzní osteologové Clyde Snow a Judy Suchey na tiskové konferenci, že mumie z Nu Pike je Elmer McCurdy. Snow se později proslavil identifikací obětí argentinské vojenské diktatury, takže skromný případ zapomenutého lupiče stál na začátku pozoruhodné kariéry.
Pohřeb se konal 22. dubna 1977 v Guthrie. Podle oklahomského listu Edmond Evening Sun dorazilo 200 až 300 lidí, mezi nimi i školáci. Rakev přivezl prosklený kočár tažený koňmi a McCurdy spočinul na hřbitově Summit View v části vyhrazené pro chudé a bezejmenné, v sousedství jiných psanců. Za života ho nikdo neoplakával. Po smrti dostal obřad, jaký by si jako drobný lupič nikdy nepředstavoval.
Co by se stalo, kdyby se něco podobného objevilo v Česku
Tuzemská pravidla jsou jednoznačná. Podle
Portálu veřejné správy má oznamovací povinnost každý, kdo narazí na lidské pozůstatky mimo zdravotnické zařízení a neví, zda nález už někdo nahlásil. Volá se policie na 158 nebo tísňová linka 112. S podezřelým předmětem se nemá hýbat, nikdo by na něj neměl sahat a fotky na sociální sítě tu nemají místo. Varovným signálem je cokoli, co připomíná skutečnou kost, zuby, vlasy nebo vysušenou kůži. Kdo si není jistý, má s věcí zacházet jako s možnými ostatky.
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, definuje balzamaci jako úpravu, která brání posmrtným změnám způsobeným hnilobnými bakteriemi či hmyzem. Především však vyžaduje důstojné zacházení a zakazuje nakládat s pozůstatky způsobem, který by se dotkl důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti. Pohřebník, jenž by dnes vystavil nevyzvednutého nebožtíka za vstupné, by narazil hned na několik paragrafů.
Přímou obdobu McCurdyho osudu česká historie nezná. Nejbližší spory se točily kolem komerčních výstav plastinovaných těl. V roce 2007 policie uzavřela, že pražská výstava Bodies předpisy neporušila, přestože ji akademici z Univerzity Karlovy kritizovali jako neetickou. O deset let později se starosta Prahy 7 Jan Čižinský pokoušel docílit pohřbení těl z expozice Body The Exhibition. Otázka, zda lidské tělo zůstává lidským tělem i tehdy, když se z něj stane exponát, tedy rezonuje i u nás.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková