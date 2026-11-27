Poslední Ulice týdne se bude točit kolem Soni Čechové a toho, jak rozjíždí své plány, se kterými ale ostatní příliš nesouzní. Lumír se rozhodne zajít za Milenou ohledně Druhé šance a Gábina bude řešit, co se Šimonem.
Lumír na výzvědách
Lumír se rozhodne zajít do hospody za Milenou, aby zjistil, jak to má ona s Druhou šancí a jejím vedením. Jeho snaha o nenápadnost mu ale nevyjde, Milena jej ihned prokoukne a rovnou poznamená, že mu to Radek určitě taky nabídl. Ten přizná, že ano a od ní chce vědět, jestli by jí to vadilo a chtěla by Druhou šanci řídit ona. Milena se do toho nehrne a podle ní to má Lumír bez ohledu na ni prostě vzít. Nadšeně ale nezní.
Jak to uděláme
Gábina je strachy bez sebe a když se navíc Jirka vrátí s tím, že Šimona nikde nenašel, začne panikařit. Jirku ještě napadne zavolat Pavlovi, aby mu dal číslo na Koldu, ale ten to nezvedá. Zkusí Lindu, kterou telefon vzbudí, ale číslo nemá a Laura jí to možná nezvedne. I tak přislíbí, že to zjistí. Sotva Jirka položí telefon, otevřou se dveře a v nich stojí promrzlý Šimon.
Přizná, že se potloukal po nákupním centru a chodil tam a zpátky, protože si nevzal bundu. Když zavítal do nonstopky, jenže měl u sebe jen padesát korun, a tak jej brzy vyrazili. Gábina si s ním o všem druhý den chce promluvit a sdělí mu, že po jeho včerejší reakci má jasno a práci v Německu položí. Šimon to ale takto nechce, zvládne to doma sám. S tím ona nesouhlasí. Nakonec spolu s rodiči dojdou k řešení, že se za vnukem na nějaký čas nastěhuje Milena.
Audience
Soňa sice souhlasí s Jirkou v tom, že platit externisty na plošný audit by bylo finančně náročné, ale nehodlá se myšlenky kontroly škol vzdát. Proto si vybere pár škol, kam zavítá. Samozřejmě je mezi nimi jako první gymnázium, kde je ředitelem Ota Puklický. Když mu zavolá a ohlásí se hned na pondělí, je v šoku. Navíc jej trochu vyděsí Marie Křížová, která si myslí, že přijde kvůli té ztracené druhačce, která utekla školníkovi.
Když se pak Magda doma potká s Martinou a Jirkou a zmíní, že Soňa přijde k nim do školy udělat audit a chce od Jirky vědět, o co jde, ten odmítá cokoliv říct. Martina jej brání, že se zavázal mlčet, jenže to Magdu naštve ještě více a na Jirku vyjede.
Poskok Mastný
Soňa ale současně rozjíždí další svůj plán, a to se nenápadně mstít a vozit po Mastném. Úkoluje jej úředničinou a banalitami, které nejsou vůbec nutné a dělá si z něj poskoka. Vše se snaží obhájit tím, že nikomu zatím na radnici a v podatelně nemůže věřit, proto potřebuje jeho pomoc. Jirkovi je ale jasné, že to není nedůvěra, ale Sonina snaha si něco dokázat.
Magdino zklamání
Magda celá nadšená vybírá letoviska, kam by s Petrem mohli kolem Vánoc odletět, jak se před nedávnem dohodli. Jenže když Petr přijde domů a chce mu říct o místech, která vybrala jako nejlepší, on ji zarazí. Vždyť se přece dohodli, že rozjedou novou firmu. „Já si myslím, že válení u moře teď úplně není na programu dne.“ Magda tomu moc nerozumí a Petr jí jen oznámí, že to teda ještě proberou. Jenže když to chce probrat, Petr jen suše oznámí, že nemůže a odchází za Denisou. S tou míří omrknout nějaká auta.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autor, Ulice).