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Ze Sám doma udělala reklamu na spodní prádlo. Sydney Sweeney podráždila diváky. Ti píší, ať video smaže

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Křeslo, obří miska zmrzliny a zapnutá televize. Kdo viděl Sám doma, pozná tu scénu okamžitě, jenže tentokrát v ní místo Macaulayho Culkina sedí Sydney Sweeney. Hvězda Euforie natočila pro svou značku spodního prádla vánoční kampaň plnou odkazů na sváteční klasiky. Proč kvůli ní lidé v komentářích zu
Ze Sám doma udělala reklamu na spodní prádlo. Sydney Sweeney podráždila diváky. Ti píší, ať video smaže

Ze Sám doma udělala reklamu na spodní prádlo. Sydney Sweeney podráždila diváky. Ti píší, ať video smaže

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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