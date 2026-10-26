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Ani Slovensko, ani Maďarsko. Češi objevili tyhle zapadlé lázně 10 minut od hranic, kde jsou ceny jako před 7 lety

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Když se řekne koupání v termálních bazénech nebo lázeňský pobyt v cizině, většině Čechů […]
Ani Slovensko, ani Maďarsko. Češi objevili tyhle zapadlé lázně 10 minut od hranic, kde jsou ceny jako před 7 lety

Ani Slovensko, ani Maďarsko. Češi objevili tyhle zapadlé lázně 10 minut od hranic, kde jsou ceny jako před 7 lety

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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