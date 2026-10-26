Ani Slovensko, ani Maďarsko. Češi objevili tyhle zapadlé lázně 10 minut od hranic, kde jsou ceny jako před 7 lety

Když se řekne koupání v termálních bazénech nebo lázeňský pobyt v cizině, většině Čechů se vybaví Slovensko nebo Maďarsko. Jedno lázeňské město přitom leží hned za severní hranicí. Spousta lidí ho zná docela dobře, jen si ho s lázněmi vůbec nespojuje.
Lázně, kam se jezdí hlavně nakupovat
Řeč je o polském městě Kudowa-Zdrój, kterému se česky říká Lázně Chudoba. Zástavba města začíná hned za hraničním přechodem u Náchoda a lázeňské centrum leží odtud vzdušnou čarou něco přes tři kilometry. Autem jste od hranice v lázeňské čtvrti za pár minut a z Náchoda sem někteří výletníci vyrážejí dokonce pěšky.
Většina Čechů sem ale míří za něčím jiným. Velkým lákadlem je rozlehlá tržnice na okraji města, kde se dá pořídit jídlo, oblečení i drobnosti do domácnosti. Lázeňský park se sanatorii přitom leží jen kousek dál a mnoho nakupujících se k němu nikdy nedostane.
Přečtěte si také: Ani Bali, ani Thajsko. Češi letos na Vánoce plánují vyrazit do téhle exotické destinace. Všechno je tam až o 30 % levnější Ceny jako u nás před sedmi lety
Proč popojet dál než k tržnici? Polsko patří k nejlevnějším zemím Evropské unie. Podle Eurostatu se cenová hladina spotřeby domácností v Polsku v roce 2025 pohybovala na 73 procentech unijního průměru. Česko bylo na podobné úrovni v roce 2018, tedy o sedm let dřív.
To číslo říká, kolik stojí stejný koš zboží a služeb ve srovnání s průměrem celé Evropské unie. Rozdíl ale není u všech položek stejný. Největší je podle Eurostatu u bydlení a energií, které výletník neplatí.
Zboží a služby pro rekreaci, sport a kulturu vycházejí v Polsku v poměru k průměru EU zhruba o desetinu levněji než v Česku a potraviny jsou na tom v obou zemích prakticky stejně. U restaurací a ubytování vychází stejná statistika obráceně, proto se vyplatí ceny pokojů před cestou porovnat.
Přečtěte si také: Konec těžkých karavanů: Tenhle přívěs váží jen 280 kg a v kempu z něj vyroste ložnice Pokoj v sanatoriu za 165 zlotých
Levné spaní se ale najít dá. Sanatorium Bristol vedle léčebných pobytů pronajímá i obyčejné pokoje. Kdo se o dvoulůžkový pokoj podělí s druhým hostem, zaplatí mezi 1. říjnem a 21. prosincem 2026 za noc se snídaní 165 zlotých na osobu. Podle kurzu ČNB to dělá asi 917 korun.
Kdo se nechce shánět po restauraci, může si v sanatoriu objednat oběd za 55 zlotých, tedy asi 306 korun. Auto zůstane na hlídaném parkovišti za 19 zlotých na den. Lázeňský poplatek v ceně pokoje zahrnutý není, platí se zvlášť a jde do pokladny města.
Hodina v bazénu za necelých 140 korun
Pár minut chůze od lázeňského parku stojí krytý aquapark Wodny Świat s bazény a tobogánem. Hodina plavání vyjde dospělého na 25 zlotých, v korunách necelých 140. Kdo ve vodě zůstane déle, než zaplatil, doplácí 0,42 zlotého za každou minutu navíc.
Přečtěte si také: Chyba při placení kartou v zahraničí, kvůli které Češi přijdou o stovky korun za 1 víkend. Dělá ji skoro každý na benzince
Lístek se kupuje přímo u pokladny. Ve všední dny se otevírá v 9 hodin, o víkendech a svátcích v 10, zavírá se vždy ve 21 hodin a poslední vstup je v 19:45. Plavání se dá stihnout i po celém dni stráveném na tržnici.
Hlavní položky pohromadě:
Co Podmínky Cena Sanatorium Bristol, noc se snídaní osoba ve sdíleném dvoulůžkovém pokoji, 1. října až 21. prosince 2026 165 zlotých (asi 917 korun) Sanatorium Bristol, oběd podle hotelového ceníku 55 zlotých (asi 306 korun) Sanatorium Bristol, parkování hlídané parkoviště, za den 19 zlotých (asi 106 korun) Aquapark Wodny Świat, vstup dospělý, 1 hodina 25 zlotých (necelých 140 korun) Aquapark Wodny Świat, čas navíc každá minuta nad zaplacenou dobu 0,42 zlotého (asi 2,3 koruny) Kdysi české lázně, kde se léčí srdce
Kudowa patří k nejstarším lázeňským místům v Polsku. O zdejších minerálních vodách se psalo už v 16. století. Kladsko tehdy patřilo české koruně a Prusku připadlo až v roce 1742.
Přečtěte si také: Voda v těchto 2 maďarských lázních obsahuje mimořádně hodně látek posilujících kosti. Češi a Slováci je pořád přehlíží
Středem lázní je park s pavilonem pramenů, kde lze minerální vodu ochutnat přímo na místě. Místní léčba se zaměřuje hlavně na nemoci srdce a krevního oběhu. Pokud uvažujete o pravidelném pití zdejší minerální vody nebo o léčebné kúře, poraďte se nejdřív se svým lékařem.
Kaple z tisíců lebek a skály za humny
Kdo má po koupání chuť na něco neobvyklého, může zajít do čtvrti Czermna. V tamní barokní kapli z konce 18. století jsou vyskládány zhruba tři tisíce lebek. Patřily lidem, které v kraji zabily války a epidemie.
Z lázní je to jen kousek do Národního parku Stolové hory, kde čekají skalní města a vyhlídky. Ilustrační foto. Zdroj: Jonas Horsch / Pexels.
Lázně navíc leží v ochranném pásmu Národního parku Stolové hory. Skalní města a vyhlídky jsou odsud na dosah, takže se jednodenní výlet snadno protáhne na prodloužený víkend.
Přečtěte si také: Meteorologové zveřejnili první výhled na Vánoce 2026. Češi se mají připravit na jev, který tu o svátcích dlouho nebyl
Zdroje: https://sankud.pl/cennik-hotelowy/, https://basenkudowa.pl/cennik/, https://www.nsi.bg/en/press-release/ravnishta-na-potrebitelski-ceni-v-es-9366, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_ppp_ind_1/default/table?lang=en, https://www.novinky.cz/clanek/cestovani-kudowa-zdroj-ceske-lazne-v-polsku-40280092, https://www.turistika.cz/rady/kudowa-zdroj-pesky-jen-3-kilometry-z-nachoda/detail, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kudowa-Zdr%C3%B3j, https://atlas.centrum.cz/clanek/jen-kousek-od-ceskych-hranic-lezi-lazne-s-mineralnimi-prameny-cesi-tu-mohou-stravit-nekolik-dni-za-priznive-ceny-317271
Ohodnoťte tento příspěvek