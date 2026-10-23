Chyba při placení kartou v zahraničí, kvůli které Češi přijdou o stovky korun za 1 víkend. Dělá ji skoro každý na benzince

Dálnice za hranicemi, plná nádrž a za zády fronta u pokladny. Terminál se zeptá, jestli chcete zaplatit v eurech, nebo v korunách, a ruka skoro sama sáhne po známé měně. Právě tímhle rychlým klepnutím si spousta řidičů z Česka nevědomky prodraží celou cestu.
Stejná otázka se přitom objeví u každé platby kartou, od kávy na odpočívadle po večeři v penzionu. Kolik to za celý víkend udělá, ukazuje jednoduchý výpočet níže.
Koruny, nebo eura? Odpověď rozhoduje o kurzu
Nabídka zaplatit v korunách má odborný název dynamická konverze měny, zkráceně DCC. Terminál přepočítá útratu na měnu vašeho účtu hned na místě a vy rovnou vidíte, kolik korun odejde.
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Při DCC si kurz stanoví provozovatel terminálu nebo obchodník a zahrne do něj vlastní marži. Když zvolíte místní měnu, převod později udělá vaše banka svým kurzem, který bývá příznivější. Ministerstvo financí proto už několik let radí nabídku odmítnout a platit v měně dané země.
Týká se to i eurozóny. S kartou vedenou k účtu v korunách dostanete stejnou otázku třeba v Rakousku nebo v Chorvatsku, protože pro terminál jste zákazník s cizí měnou.
Kolik vás přepočet v korunách stojí navíc
Odborníci na platební styk uvádějí, že přirážka v kurzu se u DCC běžně pohybuje mezi 5 a 10 procenty a někdy bývá ještě vyšší. Banky si za převod útraty v cizí měně obvykle počítají zhruba 2 až 4 procenta.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Volba na terminálu Kdo přepočet řídí Kolik přepočet obvykle stojí Platba v korunách (DCC) provozovatel terminálu nebo obchodník běžně 5 až 10 %, někdy i více Platba v místní měně vaše banka obvykle zhruba 2 až 4 %
Vezměme modelový víkend u moře. Kartou zaplatíte dvě plné nádrže, několik obědů a drobné nákupy, dohromady za 8 000 korun při přepočtu středovým kurzem. Když si terminál připočte 8 procent a vaše banka by si při platbě v místní měně účtovala 3 procenta, rozdíl činí 5 procentních bodů. Za jediný víkend tak zbytečně zaplatíte asi 400 korun.
Na čerpací stanici se tahle volba objevuje stejně jako v obchodě, jen v horších podmínkách. Řidič spěchá, za ním čekají další auta a displej mluví německy nebo chorvatsky. Rada pro tankování v cizině je ale stejná jako všude jinde: nabízený přepočet odmítnout a zaplatit v místní měně.
Přečtěte si také: Meteorologové mají jasno o zimě 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který si pamatují jen starší Češi Za přepočet na koruny si terminál běžně připočte 5 až 10 procent, banka si za převod útraty obvykle účtuje 2 až 4 procenta. Ilustrační foto. Zdroj: Peter Jochim / Pexels. V EU musíte přirážku vidět předem
Evropská unie na matoucí nabídky zareagovala nařízením. Kdo v zemích EU nabízí DCC u pokladny nebo u bankomatu, musí ještě před zaplacením ukázat tři údaje: použitý kurz, výši poplatků a o kolik procent se jeho kurz liší od posledního referenčního kurzu Evropské centrální banky. Mimo Evropskou unii tahle povinnost neplatí.
Díky tomu si rozdíl spočítáte dřív, než platbu potvrdíte. Když na displeji uvidíte částku v korunách doplněnou o údaj o přirážce, máte před sebou právě dynamickou konverzi.
Ochranu zapnete v aplikaci banky
Kdo si u pokladny nevěří, může si dynamickou konverzi na kartě zakázat. Jak v červenci 2026 zjistil server Měšec.cz, blokaci v mobilním nebo internetovém bankovnictví nabízí:
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Banka CREDITAS ji podle stejného přehledu zpřístupňovala postupně s přechodem klientů na nové bankovnictví CREDITAS ONE. Raiffeisenbank ji umožňuje jen u výběrů z bankomatů debetní kartou.
Pojistka zafunguje ve chvíli, kdy se terminál pokusí útratu převést na koruny. Banka takovou platbu nepustí a u pokladny ji pak zopakujete v eurech nebo jiné místní měně. Česká bankovní asociace radí projít nastavení karty ještě doma. Když tam blokace chybí, vyplatí se na ni zeptat přímo v bance.
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Volbu za vás někdy udělá samotný terminál nebo obsluha a na displeji se rovnou ukáže částka v korunách. V takové chvíli kartu ještě nepřikládejte. Řekněte prodavači, že chcete platit v místní měně, a počkejte, až platbu navolí znovu.
Nejjistější je vyřešit chybu přímo u pokladny. Když už je zaplaceno, požádejte o zrušení platby a zaplaťte znovu v místní měně. Reklamovat platbu u banky, která kartu vydala, jde i po návratu. Česká národní banka ale upozorňuje, že u DCC to bývá složité, a proto se vyplatí schovat si účtenku.
Zdroje: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/Dynamicka-smena-men-a-nove-legislativni-pozadavky-na-jeji-poskytovatele, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/placeni-v-zahranici-provazi-i-zaludny-poplatek-363043, https://www.mesec.cz/clanky/dynamicka-konverze-prodrazuje-platby-i-vybery-v-zahranici-prehled-bank-ktere-ji-umi-blokovat/, https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2019/novinky-v-bankovnictvi-usetri-penize-a-z-36829, https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2021/novela-zakona-o-platebnim-styku-prinese-43792, https://www.banky.cz/clanky/cba-v-zahranici-nedoporucuje-konverzi-na-koruny/, https://www.finance.cz/545770-dynamic-currency-conversion-dcc-kurz-mena, https://www.kb.cz/cs/podpora/platebni-karty/jak-probiha-platba-kartou-v-zahranici-nebo-platba-s-prepoctem-meny, https://www.startitup.sk/?p=905926, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-osobni-past-zvana-dcc-dal-strasi-jak-se-ji-pri-platbach-v-zahranici-vyhnout-296776
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