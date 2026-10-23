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Chyba při placení kartou v zahraničí, kvůli které Češi přijdou o stovky korun za 1 víkend. Dělá ji skoro každý na benzince

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Dálnice za hranicemi, plná nádrž a za zády fronta u pokladny. Terminál se zeptá, […]
Chyba při placení kartou v zahraničí, kvůli které Češi přijdou o stovky korun za 1 víkend. Dělá ji skoro každý na benzince

Chyba při placení kartou v zahraničí, kvůli které Češi přijdou o stovky korun za 1 víkend. Dělá ji skoro každý na benzince

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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