Červivá jablka: zasáhnout můžete už po sklizni

Sklízeli jste letos plody své jabloně a zjistili jste, že červivá jablka tvoří podstatnou část úrody? V takovém případě pro vás sezóna ještě nekončí. Už nyní můžete zavést opatření, která vám pomohou příští rok sklízet krásnější jablíčka. Zjistěte, co se letos stalo, abyste mohli vhodně zasáhnout.
Červivá jablka způsobuje obaleč jablečný
Nejčastějším viníkem bývá obaleč jablečný, jehož larvy se zavrtávají do vašich plodů – a hodují jak na semenech, tak také na dužině. Jak ho poznáte? Na jablku můžete vidět malý otvor a hnědavý trus v jeho okolí.
Už nyní oddělte napadené plody od těch, které vypadají zdravě. Problém je, že napadené plody často odhalíte až poté, co jablka rozkrojíte. Červivé plody nenechávejte ležet pod stromem, protože právě v nich mohou přežívat další vývojová stadia obaleče. Foto: Gemini
Tip: Co zabírá na obaleče jablečného? Červivá jablka ukliďte
Napadená jablka tedy co nejdříve sesbírejte ze země a odstraňte i ty, které zůstaly na stromě a jsou viditelně poškozené. Nedávejte je ale do kompostu, pokud nemáte jistotu, že se v něm při rozkladu dostatečně zahřejí. Proto je raději vyhoďte. Samotný podzimní úklid však problém nevyřeší úplně.
Pokud byl strom letos silně napadený, přemýšlejte už nyní o ochraně během příštího roku. Musíte totiž zasáhnout v tu pravou chvíli, kdy se škůdce teprve chystá do jablek dostat. Příští rok začněte s obranou včas
Na jaře a během léta jabloň pravidelně kontrolujte a sledujte výskyt obaleče. Pomoci mohou feromonové lapače, díky kterým zjistíte, zda se u vašeho stromu vyskytují dospělí motýli.
Díky nim získáte lepší představu, kdy je škůdce aktivní a kdy má smysl řešit ochranu. Pokud se obaleč ve vašem sadu skutečně potvrdí, můžete podle situace použít vhodnou biologickou nebo chemickou ochranu registrovanou pro jabloně a daného škůdce. Dodržujte návod přípravku, který si pořídíte – a to jak množství, tak také načasování. Obvykle je potřeba zasáhnout po odkvětu jabloní (během května). Nastražte proto feromonový lapač a sledujte, kolik dospělých jedinců jste zachytili. V okamžiku, kdy je množství jedinců vysoký, můžete začít s aplikací biologické nebo chemické ochrany. Tímto způsobem zasáhnete v okamžiku, kdy se housenka ještě nezavrtala do plodů. S kontrolou nepřestávejte: druhá generace může začít létat už v létě.
Červivá jablka jíst můžete
To, že jsou jablka červivá, nepředstavuje pro člověka významné zdravotní riziko. Sledujte ale, jestli plod není nahnilý nebo plesnivý. Pokud ne, vykrojte červivou část i s okolní poškozenou dužinou a zbylou část můžete bez obav zkonzumovat.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Gemini
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Červivá jablka: zasáhnout můžete už po sklizni first appeared on Naše zahrada.