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Červivá jablka: zasáhnout můžete už po sklizni

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Sklízeli jste letos plody své jabloně a zjistili jste, že červivá jablka tvoří podstatnou část úrody? V takovém případě pro vás sezóna ještě nekončí. Už nyní můžete zavést opatření, která vám pomohou příští rok sklízet krásnější jablíčka. Zjistěte, co se letos stalo, abyste mohli vhodně zasáhnout.
Červivá jablka

Červivá jablka

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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