Celníci odhalili daňový podvod s vínem za 70 milionů korun

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Celníci odhalili daňový podvod s vínem za 70 milionů korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Celníci z ostravské sekce pátrání a dohledu odhalili daňový podvod, který státní kase způsobil škodu přesahující 70 milionů korun. Případ se týká firmy z…
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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