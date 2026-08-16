Krejčí může mít ve Wolverhamptonu problém. Nový kouč naznačil, že všechny hráče s vysokými smlouvami neudrží

Kapitán české reprezentace na letošním mistrovství světa, lídr obrany, hráč s kontraktem do roku 2030. A přesto muž, jehož jméno se v létě 2026 opakovaně objevuje v přestupových spekulacích. Ne proto, že by ve Wolverhamptonu zklamal. Ale proto, že klub, který ještě před rokem hrál Premier League, teď přepočítává každou libru. Krejčí není na seznamu nechtěných, je na seznamu drahých. A v Championship je to skoro totéž.
Druhý nejdražší kádr v soutěži
Wolves za finanční rok končící v červnu 2025 vykázaly tržby 172 milionů liber a ztrátu 15,3 milionu. To bylo ještě v Premier League. Teď klub vstupuje do prostředí, kde průměrná týdenní mzda hráče činí podle otevřených databází 17 611 liber. Celkový mzdový účet Wolverhamptonu přitom dosahuje zhruba 52,5 milionu liber ročně včetně bonusů, druhý nejvyšší v celé Championship.
Sestoupené kluby si sice nesou padákové platby z Premier League, ale zároveň si do nižší soutěže přivážejí kontrakty psané na úplně jiné příjmy. Vzniká deformace: tým s premierligovými platy hraje před druholigovými příjmy. A někde se ta mezera musí zavřít.
Krejčího čísla v kontextu
Podle dostupných mzdových dat pobírá Krejčí přibližně 40 tisíc liber týdně, tedy asi 2,1 milionu liber ročně plus potenciální bonusy až 250 tisíc liber. To z něj nedělá nejlépe placeného hráče kádru (Hwang Hi-čchan je na 75 tisících týdně), ale staví ho 2,3násobně nad průměr Championship.
Pro srovnání: v Gironě, odkud do Wolves přišel, byl jedním z lídrů obrany v historické sezoně. Odehrál 37 zápasů, dal dva góly, nastoupil v sedmi evropských duelech. Katalánský klub ho při odchodu označil za „zásadní součást“ týmu. Wolves za něj zaplatily kolem 30 milionů eur v rámci transferu, který se z hostování přetavil v trvalý přestup aktivací smluvních podmínek. Závazek vznikal v logice premierligového kádru. Realita po sestupu je jiná.
Co říká nový trenér, a co ne
César Peixoto, který převzal tým před sezonou 2026/27, se v předsezonním rozhovoru vyjádřil o budování silného mužstva a o plánu pro Championship. Přesnou veřejně dohledatelnou citaci o tom, že klub „neudrží všechny hráče s vysokými smlouvami“, se nám v oficiálním přepisu nepodařilo najít. Signál ale existuje: kontext sestupu, ekonomická čísla a předsezonní rétorika o nutné úpravě kádru dohromady vytvářejí prostředí, ve kterém se o odchodech dražších hráčů přirozeně uvažuje.
Krejčí přitom není ohrožený sportovně. Wolves ho v červnu 2026 vedli na oficiálním seznamu hráčů pod smlouvou mezi hráči nad 24 let, kontrakt mu běží ještě čtyři roky. Problém je jinde: je dostatečně dobrý na to, aby o něj stál trh, a dostatečně drahý na to, aby jeho prodej dával klubu finanční smysl.
Kdo stojí ve frontě
Nejsilnější veřejně doložená přestupová linka vede k Leedsu United. Zájem potvrdila BBC Sport už v dubnu 2026, později ho rozvedl i server TEAMtalk. Španělská stopa, údajný zájem klubů, které Krejčího znají z jeho působení v Gironě, zatím postrádá konkrétní jména. Turecký Beşiktaş se objevuje v méně spolehlivých zdrojích a údajný zájem Stuttgartu byl následně popřen.
Přestupní okno EFL se zavírá 1. září 2026 ve 23:00 britského času. Wolves zahájily ligovou sezonu 14. srpna domácím zápasem proti Blackburnu. Čas na rozhodnutí se krátí, ale ještě nedoběhl.
Co to znamená pro reprezentaci
Krejčí v létě 2026 vedl český tým jako kapitán na mistrovství světa. Jeho reprezentační role nestojí na tom, zda hraje první, nebo druhou anglickou ligu, stojí na jeho postavení v národním týmu. Setrvání v Championship mu může paradoxně přinést víc soutěžních minut než boj o sestavu v silnějším klubu. Větší riziko by pro reprezentaci představoval pozdní srpnový přestup na poslední chvíli nebo nejistá role bez pravidelného vytížení.
Podle nás Krejčího případ nejlépe ilustruje absurditu sestupu bohatého klubu: hráč, který nepropadl, jehož trenér sportovně nechce ztratit, ale jehož smlouva prostě nepatří do ekonomiky druhé ligy. Rozhodnutí padne do 1. září. A bude víc o tabulkách než o fotbale.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl