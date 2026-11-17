Na jedinečné kouzlo adventní doby se těší i starosta Vladimír Brtník (ODS). „Letos jsme se rozhodli sváteční atmosféru na náměstí ještě více podtrhnout novým vánočním osvětlením a věřím, že si společně s bohatým kulturním programem lidé užijí klidná a radostná předvánoční zastavení,“ sdělil. Tradiční bude zázemí na náměstí Zachariáše z Hradce. „Od 27. listopadu do 6. ledna zde bude otevřena vánoční chaloupka s občerstvením a salaš s fotokoutkem, kde bude po celou dobu probíhat doprovodný kulturní program,“ avizovala Eva Janoušková z městského úřadu.
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Předvánoční naladění odstartují již v sobotu 21. listopadu adventní trhy v Panském dvoře Telč, hlavní sváteční dění v centru pak vypukne o necelý týden později, v pátek 27. listopadu. Při Mikulášském setkání se slavnostně rozsvítí vánoční strom i městské osvětlení. „Během adventních víkendů ožije také státní zámek, který nabídne speciální vánoční prohlídky slavnostně vyzdobeným bytem posledního majitele, noční prohlídky i oblíbené adventní řemeslné trhy,“ řekla k programu Janoušková.
V konírně budou Vánoční prázdniny v Telči
Chystají se i zabijačkové hody Vánoce podle Lady nebo výměnné trhy drobného zvířectva. Nebudou chybět mimo jiné ani pravidelné adventní koncerty v kostele Jména Ježíš nebo Ježíškova pošta na náměstí, adventní kapsičky v DDM nebo Strom splněných přání v Panském dvoře. „Vrcholem předvánočního programu bude Živý betlém telčských folklorních souborů na nádvoří zámku 19. a 20. prosince a příjezd Betlémského světla, to bude 23. prosince,“ informovala Janoušková.
O svátečních dnech se mohou lidé těšit na koncerty Vánočních prázdnin v Telči v zámecké konírně, postupně se představí Nezmaři, VeHiBa, Žalman a spol. a Marien. Naplánované jsou i sportovní turnaje a další aktivity, silvestrovský výstup na Javořici, setkání u rozhledny Oslednice či tradiční potápění pod ledem v lomu Řídelov. Na Nový rok vystoupí pěvecký sbor Santini a představitelé města si na náměstí připijí s občany.