Arsenal vyhrál první čtyři ligové zápasy. Brighton mu připomněl, že titul se neobhájí setrvačností

Arsenal začal obhajobu titulu způsobem, který velmi rychle vytváří nebezpečný pocit, že některé zápasy už se začínají vyhrávat samy. První čtyři ligová kola zvládl vítězně, inkasoval jen jednou a do Brightonu přijížděl se sérií sedmi soutěžních výher.
Brighton ho v sobotu porazil 3:0.
Pascal Groß, Charalampos Kostoulas a Chema Andrés ukončili perfektní ligový start Arsenalu a připravili mu nejtěžší porážku za několik sezon. Mikel Arteta po zápase nevyhlásil poplach, ale ani se nesnažil výsledek schovat za smůlu. Brighton byl podle něj lepší a Arsenal dostal lekci.
Jedna porážka krizi nedělá
Arsenal má 12 bodů z pěti kol a první čtyři ligové zápasy zvládl přesvědčivě. Reuters připomíná, že před Brightonem inkasoval v lize pouze jednou. Proto by bylo absurdní ptát se, zda se sezonou něco zásadně pokazilo. Mnohem zajímavější je, proč tým, který vypadal tak stabilně, najednou ztratil několik svých základních vlastností současně.
Arteta mluvil o technických chybách, prohraných soubojích a nedostatečném zvládnutí klíčových situací. To není taktická revoluce. To jsou základy.
Brighton se navíc k zápasu nepostavil jako outsider, který čeká na chybu favorita. Fabian Hürzeler se snažil rozehrávku Arsenalu aktivně rozbíjet, šel do soubojů a nedal hostům pohodlné tempo. Když se otevřela příležitost, jeho tým ji využil. Právě to je rozdíl proti soupeřům, kteří se proti obhájci pouze snaží přežít a doufají, že se utkání nějak dovleče k remíze.
VIDEO Artetovo slovo „lekce“ sedí přesně
Dobré týmy obvykle nepotřebují připomínat vlastní kvalitu. Potřebují čas od času připomenout, za jakých podmínek funguje.
Arsenal není dobrý proto, že má na dresu titul obhájce. Je dobrý tehdy, když vyhrává souboje, přesně rozehrává, zavírá prostor po ztrátě a nutí soupeře hrát podle jeho rytmu. V Brightonu to nedělal a dostal tři góly.
Výsledek proto nemusí znamenat nic dramatického, může ale posloužit jako velmi užitečná brzda. Titul se neobhajuje vzpomínkou na minulou sezonu ani sérií, kterou mužstvo přivezlo do dalšího kola. Premier League velmi rychle trestá moment, kdy favorit hraje několik procent pod svou normální úrovní.
Pro Arsenal je vlastně dobře, že tahle připomínka přišla v září, ne v dubnu. Arteta má před sebou celou sezonu na to, aby výsledek 0:3 používal jako důkaz, že kvalita není automatická. Ne jako argument, že jeho tým není dost dobrý. Ale jako argument, že dost dobrý není sám od sebe.
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