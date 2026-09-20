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Arsenal vyhrál první čtyři ligové zápasy. Brighton mu připomněl, že titul se neobhájí setrvačností

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Arsenal přijel do Brightonu se stoprocentní ligovou bilancí a sérií vítězství napříč soutěžemi. Odjel s porážkou 0:3. Mikel Arteta odmítl paniku, ale zároveň mluvil o velké lekci. Přesně tak by se výsledek měl číst.
Arsenal vyhrál první čtyři ligové zápasy. Brighton mu připomněl, že titul se neobhájí setrvačností

Arsenal vyhrál první čtyři ligové zápasy. Brighton mu připomněl, že titul se neobhájí setrvačností

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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