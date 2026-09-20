Kanonýr Krčík promluvil o nečekaném vyhazovu z Plzně. Psychika drží, je to k smíchu

Sobota 19. září 2026, Letní stadion v Pardubicích. Běží teprve druhá minuta zápasu s Bohemians, když slovenský stoper Dávid Krčík hlavičkuje míč do sítě. Gól při ligovém debutu za nový klub, výhra 2:1 a na tiskové konferenci téma, které viselo ve vzduchu od 4. září, jeho odchod z Viktorie Plzeň. „Směju se nad tím,“ řekl Krčík novinářům. „Zloba tam není.“ Jenže příběh, který za těmi slovy stojí, je složitější než jeden úsměv po vítězném zápase.
Z vánoční posily na odcházejícího hráče za devět měsíců
Když Plzeň v prosinci 2025 oznamovala příchod Krčíka z Karviné, šlo o cílený tah trenéra Martina Hyského. Kouč stopera dobře znal, věřil mu a podepsal s ním smlouvu na tři a půl roku. Jaro 2026 dal Hyskému za pravdu: Krčík odehrál 16 ligových zápasů, vstřelil šest branek a stal se jedním z nejproduktivnějších obránců celé soutěže. Celkově za sezonu nasbíral dvanáct ligových gólů, což bylo podle datové analýzy Chance Ligy nejméně o čtyři víc než u kteréhokoli jiného obránce v deseti nejlepších evropských ligách. Kolegové z ligy ho zvolili do nejlepší jedenáctky sezony v anketě ČAFH 11.
A pak přišel srpen. Plzeň 21. srpna odvolala Hyského. O dva dny později usedl na lavičku Radoslav Kováč. Krčík ještě stihl rozhodující gól v prodloužení proti Crveně zvezdě, kterým Viktorii poslal do ligové fáze Evropské ligy. Přesto 4. září přestoupil do Pardubic.
Dvě verze jednoho odchodu
Tady se příběh štěpí do dvou rovin, které se navenek tváří slučitelně, ale pod povrchem skřípou.
Plzeň komunikovala přestup jako pragmatickou záležitost. Sportovní ředitel Martin Vozábal na klubovém webu poděkoval Krčíkovi za profesionalitu, vyzdvihl „nezapomenutelný“ gól proti Crveně zvezdě a vysvětlil, že pod novým koučem by hráč „nedostával tolik příležitostí, kolik by si sám představoval“. Vzájemná dohoda, čistý stůl, žádný konflikt. Navíc do obrany krátce po Kováčově nástupu dorazili Denis Vavro a Tobiáš Pališčák, konkurence rostla.
Krčíkova verze zní jinak. Ne v obsahu, ale v tónu. Na tiskové konferenci po debutu za Pardubice mluvil o „trochu sporném odchodu“, který ho ale „psychicky nedal dolů“. Zdůraznil, že je „psychicky odolný“ a že celou situaci „už ani neřeší“. V rozhovoru pro iDNES zmínil i taktický rozdíl: v Plzni trenér preferoval osobní obranu jeden na jednoho, v Pardubicích se víc střídá zóna a přesouvání. A v dřívějším rozhovoru pro pořad Liga naruby podle veřejně dostupné anotace „přiznal pocit křivdy“.
Slovo „vyhazov“ oficiálně nepadlo. Ale když hráč, který ještě před dvěma týdny rozhodoval evropské předkolo, mluví o „sporném odchodu“ a „křivdě“, je jasné, že vzájemná dohoda měla pro obě strany odlišnou chuť.
Pardubice jako restart s okamžitým efektem
Sportovní ředitel Pardubic Jiří Bílek při podpisu čtyřletého kontraktu popsal Krčíka jako „gólového stopera“ s klidem na míči a velmi dobrou rozehrávkou. Hráč sám mluvil o „vynikajícím projektu“ a důvěře vedení. Debut potvrdil obojí: gól ve druhé minutě, výhra nad Bohemians a druhé vítězství Pardubic v řadě po předchozím triumfu 2:1 v Ostravě. Tým se před reprezentační pauzou posunul na 13. místo neúplné tabulky s formou dvou výher, remízy a dvou porážek z posledních pěti kol.
Zopakovat loňských dvanáct branek v dresu týmu, který bojuje ve spodní polovině tabulky, bude mimořádně těžké. Přenositelná ale zůstává Krčíkova největší zbraň: hrozba ze standardních situací a náběhů do vápna, kterou potvrdil hned při prvním startu.
Říjnový účet zůstává otevřený
Krčík na tiskové konferenci sám narážel na vzájemný zápas s Plzní. Ten je vypsán na neděli 25. října 2026 od 18:00 v Doosan Areně. Jarní odveta se podle losu odehraje 20. března 2027 v Pardubicích. Žádná veřejně oznámená smluvní klauzule, která by Krčíkovi bránila nastoupit proti bývalému klubu, neexistuje.
Veřejně nezazněl žádný přímý útok na Plzeň ani na Kováče. Krčík si drží nadhled člověka, který ví, že nejlepší odpověď dá na hřišti. Jenže právě ta pečlivě dávkovaná ironie, „směju se nad tím“, naznačuje, že symbolický účet považuje za otevřený. A 25. října v Plzni bude mít příležitost ho začít splácet.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl