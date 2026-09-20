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Tato podzimní zelenina vysaje dnu z kloubů. Jezte ji co nejvíc, na podzim má největší sílu

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Rozžhavená jehla v palci nohy uprostřed noci. Tak popisují svou bolest lidé trpící dnou. Tato kdysi šlechtická nemoc se dnes stala běžnou civilizační zátěží. Řešení ale nemusí spočívat jen v lécích.
Tato podzimní zelenina vysaje dnu z kloubů. Jezte ji co nejvíc, na podzim má největší sílu

Tato podzimní zelenina vysaje dnu z kloubů. Jezte ji co nejvíc, na podzim má největší sílu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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