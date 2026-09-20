Bluetooth bude brzy 4krát rychlejší než dnes. Změní se zvuk, aktualizace i výdrž baterie vašich zařízení

Co to znamená v praxi? Bezdrátová sluchátka dostanou prostor pro bezeztrátový zvuk ve vysokém rozlišení, firmware vašich hodinek nebo senzorů se aktualizuje za zlomek dnešní doby a rádio v zařízení stráví přenosem dat méně času, takže baterie vydrží déle. Přijetí do oficiální specifikace Bluetooth se očekává ke konci roku 2026 a Qualcomm už představil první čip s podporou HDT. Nejde tedy o vzdálenou vizi, ale o standard, na kterém se aktivně pracuje. Pojďme si rozebrat, co přesně se mění a proč je to důležitější, než se na první pohled zdá.
Téměř čtyřnásobek: odkud se bere to číslo
Dnešní Bluetooth LE pracuje s maximální rychlostí fyzické vrstvy 2 Mb/s. V reálném provozu, po odečtení režie protokolu, se aplikace dostane zhruba na 1,4 Mb/s. Nový režim HDT posouvá strop na 7,5 Mb/s, poměr 7,5 ku 2 dává 3,75, tedy téměř čtyřnásobek. Přesněji řečeno, HDT přidává celou škálu nových rychlostních stupňů: 2, 3, 4, 6 a 7,5 Mb/s. Zařízení si mezi nimi budou přepínat adaptivně podle aktuální kvality spojení.
Za tím stojí konkrétní technické změny. Bluetooth SIG popisuje nové modulace (QPSK a QAM), dopřednou opravu chyb (FEC), větší datové pakety dělené do bloků a chytřejší potvrzování: když se poškodí jen část paketu, neopakuje se celý, ale jen vadný blok. To šetří čas i energii.
Zvuk, na který dnešní Bluetooth nestačí
Bluetooth LE Audio s kodekem LC3 už dnes nabízí lepší poměr kvality a spotřeby než starší SBC z Bluetooth Classic. Jenže LC3 je optimalizovaný pro vysokou kvalitu při nízkém datovém toku; skutečně bezeztrátový zvuk nebo rozlišení 96 kHz při 24 bitech přes něj nepřenesete. Současná propustnost na to prostě nestačí.
Právě tady vstupuje do hry HDT. Bluetooth SIG paralelně připravuje nový kodek pro zvuk vysokého rozlišení a bezeztrátový přenos, který počítá s výrazně vyšší datovou rezervou. Požadavky jsou jasné: minimálně 96 kHz vzorkovací frekvence, 24bitová hloubka a u bezeztrátového režimu bitově přesný výstup vůči vstupu. Bez HDT by tyto parametry zůstaly doménou proprietárních řešení jednotlivých výrobců nebo Wi-Fi.
Důležité je, že nejde jen o „lepší zvuk“. HDT otevírá prostor i pro více souběžných audio streamů, což je klíčové třeba pro naslouchátka, sdílený poslech nebo vícekanálové domácí reproduktory.
Aktualizace za čtvrtinu času, baterie déle v klidu
Bluetooth SIG uvádí názorný příklad: přenos vícemegabajtového firmwarového souboru, který dnes trvá zhruba 16 sekund, by s HDT klesl přibližně na 4 sekundy. Pro uživatele to znamená kratší čekání. Pro zařízení kratší výpadek během aktualizace.
A pak je tu baterie. Vyšší rychlost paradoxně šetří energii, ne proto, že by rádio spotřebovávalo méně, ale proto, že pracuje kratší dobu. Data se přenesou rychleji, rádio se dříve vrátí do úsporného režimu. K tomu přidejte zmíněné blokové potvrzování: místo opakování celého paketu se přenese znovu jen poškozený blok. Méně opakovaných přenosů znamená méně práce pro rádio. Výsledkem je lepší energetická efektivita na každý přenesený bit.
Pro zařízení jako chytré hodinky, fitness náramky, průmyslové senzory nebo medicínskou telemetrii je to zásadní posun. Bluetooth LE se z „úsporného doplňku“ posouvá do role, kde zvládne i náročnější datové scénáře, aniž by bylo nutné sahat po Wi-Fi.
Kdy se to dostane do vašich zařízení, a bude stačit aktualizace?
Bluetooth SIG očekává přijetí HDT do oficiální specifikace ke konci roku 2026. Návrh specifikace už je veřejně dostupný a výrobci čipů nečekají. Qualcomm v březnu 2026 představil platformu FastConnect 8800, která HDT podporuje na základě pracovního návrhu. To je důležitý signál: nechystá se jen papírový standard, ale reálná čipová infrastruktura.
Otázka, kterou si klade každý: budu si muset kupovat nová zařízení? Ve většině případů ano. HDT mění fyzickou vrstvu rádia, přidává nové modulace, nové paketové struktury a nové rychlostní stupně. Čistě softwarová aktualizace to nepřidá, pokud výrobce do čipu dopředu nezabudoval potřebnou podporu. Stávající sluchátka, hodinky nebo reproduktory budou fungovat dál, ale na dnešních profilech a rychlostech. HDT musí podporovat obě strany spojení, tedy telefon i příslušenství.
Konkrétní datum, kdy se první produkty s HDT objeví v českých obchodech, zatím nikdo nestanovil. Po finalizaci standardu musí každý výrobek projít povinnou kvalifikací Bluetooth SIG, teprve pak může nést značku Bluetooth a jít do prodeje.
Proč až teď, a co to není
Bluetooth existuje přes dvacet let. Proč se zrychluje až teď? Bluetooth SIG to vysvětluje jednoduše: nároky rostou. Bohatší mediální streamy, složitější senzorická data, větší firmware, tlak na nové scénáře použití. Stávající LE 2M PHY pro část trhu přestává stačit.
Zároveň je důležité říct, co HDT není. Není to náhrada Wi-Fi. I s maximálními 7,5 Mb/s zůstává Bluetooth LE řádově pomalejší; pro srovnání, tentýž Qualcomm FastConnect 8800 nabízí u Wi-Fi špičku až 11,6 Gb/s. Bluetooth je úsporná krátkodosahová technologie pro periferie. HDT jí dává právě tolik propustnosti, aby zvládla to, co dosud vyžadovalo kompromisy nebo proprietární obcházení standardu.
A ještě jedna věc: HDT se týká výhradně Bluetooth LE, nikoli Bluetooth Classic. Když Microsoft ve Windows 11 build 26200.9539 opravuje stabilitu a kompatibilitu Bluetooth, řeší především Classic Audio a ladí spolehlivost příslušenství s LE Audio. Nejde o uvedení nového rychlostního standardu, ale o údržbu toho stávajícího.
Bluetooth LE s HDT je největší skok v propustnosti za celou historii nízkoenergetické větve standardu. Až se ke konci roku 2026 specifikace uzavře a první čipy dorazí do hotových produktů, změní se pravidla hry pro bezdrátový zvuk, aktualizace i správu energie, a tentokrát standardizovaně, ne jen u jednoho výrobce.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík