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Bluetooth bude brzy 4krát rychlejší než dnes. Změní se zvuk, aktualizace i výdrž baterie vašich zařízení

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Bluetooth SIG oznámila nový režim, který zvedne maximální rychlost Bluetooth LE z 2 Mb/s na 7,5 Mb/s, tedy téměř na čtyřnásobek.
Bluetooth, přenos dat, sluchátka

Bluetooth, přenos dat, sluchátka

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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