„Promiňte, my nevěděli, že je neviditelný.“ Jak starý sovětský radar v Srbsku pokořil pýchu Pentagonu

Byl považován za nezranitelného ducha moderního bojiště. Černý, ostře lomený letoun F-117A Nighthawk představoval absolutní špičku utajovaných technologií stealth, na kterou Pentagon vsadil svou prestiž. Přesto 27. března 1999 stačilo pouhých patnáct sekund, aby se miliardový symbol americké dominance zřítil v plamenech do rozbláceného pole u srbské vesnice Buđanovci. Jak mohl zastaralý sovětský protiletadlový systém z šedesátých let pokořit nejmodernější letoun světa?
V devadesátých letech 20. století představoval letoun Lockheed F-117A Nighthawk nedotknutelnou ikonu americké vojenské moci. Během války v Perském zálivu v roce 1991 provedly tyto stroje stovky nočních náletů přímo nad silně bráněným Bagdádem, aniž by irácká protivzdušná obrana dokázala jediný stroj byť jen škrábnout. Pentagon a výrobce Lockheed prezentovali technologii stealth jako neprostupný štít, který z klasických protiletadlových raketových kompletů udělal bezcenné muzejní exponáty.
O osm let později však přišla operace Spojenecká síla (Allied Force) v tehdejší Svazové republice Jugoslávii. Během pouhých čtyř dnů od zahájení náletů se ukázalo, že žádná technologie není absolutní a že i ten nejsofistikovanější stealth plášť podléhá neúprosným zákonům fyziky a lidské chybě.
Zbraň, kterou nezastaví žádná rušička: Proč bojiště ovládly drony na optickém kabelu Noční mise Vega 31 a fatální rutina NATO
Večer 27. března 1999 odstartoval z italské letecké základny Aviano podplukovník amerického letectva Dale Zelko. Jeho stroj F-117A Nighthawk (sériové číslo 82-0806, pojmenovaný
Something Special) nesl pro tuto noční misi volací znak Vega 31. Cílem byla silně bráněná vojenská infrastruktura v oblasti Bělehradu.
Americké velení a plánovači misí však podlehli nebezpečnému pocitu technologické nadřazenosti. Nighthawky létaly do jugoslávského vzdušného prostoru po stále stejných příletových i odletových koridorech a v předvídatelných časových intervalech. Co bylo ještě závažnější – kvůli špatnému počasí a koordinaci ten večer chyběl na obloze specializovaný doprovod letounů elektronického boje EA-6B Prowler, které měly nepřátelské radary aktivně rušit a zahlcovat šumem.
Sovětský radar P-18 vysílal na dlouhých metrových vlnách v pásmu VHF, vůči kterým bylo tvarování trupu letounů stealth zranitelné.
O každém vzletu spojeneckých letadel ze základen v Itálii navíc jugoslávskou armádu bleskově informovali pozorovatelé a zpravodajci rozmístění v okolí letišť. Velení jugoslávské protivzdušné obrany tak s předstihem vědělo, jaké typy strojů odstartovaly a v jakém časovém oknu se objeví nad cílovou oblastí.
Srbský plukovník a fyzikální slabina technologie stealth
V inkriminovaném sektoru měla palebné postavení 3. baterie 250. raketové brigády jugoslávské PVO. Velel jí podplukovník Zoltán Dani – mimořádně technicky erudovaný a disciplinovaný důstojník, který detailně rozuměl fyzice šíření elektromagnetických vln.
Fasetové tvarování trupu F-117 i speciální radar absorbující materiály (RAM) byly optimalizovány především proti vysokofrekvenčním radarům s krátkou vlnovou délkou (centimetrová a milimetrová pásma X a Ku), které používají palubní radiolokátory stíhaček a naváděcí radary protiletadlových raket. Daniho jednotka však disponovala starším sovětským přehledovým radarem P-18 Těrek (v kódu NATO
Spoon Rest D).
Tento radar pracoval ve velmi dlouhém, metrovém pásmu VHF (frekvence kolem 140–150 MHz, což odpovídá vlnové délce okolo dvou metrů). Pro takto dlouhé vlny přestává být tvarování stealth efektivní – rozměry křídel a trupu letounu začínají rezonovat se samotnou délkou radarové vlny. Dani věděl, že na obrazovce P-18 se F-117 zobrazí jako zřetelný odraz, i když kvůli nízké rozlišovací schopnosti metrového radaru nebylo možné raketu přímo navést.
Rozhodujících patnáct sekund: Když se otevřela pumovnice
Dani uplatňoval přísná bezpečnostní pravidla. Aby jeho stanoviště nezaměřily a nezničily americké protiradarové střely AGM-88 HARM, omezil vysílání radaru na kratičké intervaly v délce maximálně 20 sekund a celou baterii neustále přemisťoval mezi předem připravenými okopy.
Americe chyběl k jaderné katastrofě jediný spínač. Dvě bomby spadly z rozpadlého bombardéru
V 20:42 nastal klíčový okamžik.
Vega 31 se přiblížila na vzdálenost necelých 15 kilometrů od raketového stanoviště. Dale Zelko právě otevřel rozměrná hydraulická vrata pumovnice, aby zaměřil a odhodil dvojici laserem naváděných dvoutunových pum GBU-27 Paveway III. V tu chvíli se aerodynamicky čistý stealth tvar narušil – otevřená vnitřní šachta a kovové závěsníky pum zafungovaly jako gigantický koutový odražeč a efektivní radarová odrazná plocha letounu okamžitě mnohonásobně narostla.
Dani okamžitě zapnul střelecký centimetrový radar SNR-125. Operátoři na třetí pokus cíl zachytili a uzamkli. Během několika sekund opustily odpalovací rampu dvě těžké dvoustupňové rakety V-601P systému S-125M Něva (SA-3 Goa).
Pád do bláta a dramatická záchrana pilota
Dale Zelko zahlédl plameny raketových motorů prorážející nízkou oblačnost. První raketa minula letoun těsně a prolétla kolem překrytu kabiny, ale druhá střela explodovala v bezprostřední blízkosti stroje. Blízkostní zapalovač odpálil třistakilogramovou bojovou tříštivotrhavou hlavici, jejíž šrapnely doslova roztrhaly levé křídlo.
F-117 okamžitě přešel do nezvladatelné spirály při divokém záporném přetížení −7G. Zelko stihl v posledním zlomku sekundy nahmatat vystřelovací madla. Záchranný systém ACES II pilota úspěšně katapultoval z rotujícího vraku. Trosky letounu dopadly v plamenech do pole u vesnice Buđanovci, přibližně 45 kilometrů severozápadně od Bělehradu.
Americký pilot dopadl na padáku doprostřed území obsazeného jugoslávskou policií a armádními hlídkami. Zelko duchapřítomně sbalil padák, ukryl se v hlubokém zavlažovacím příkopu a zamaskoval se blátem. Po navázání spojení nouzovou radiostanicí čekal téměř osm hodin v mrazivé noci, než jej v dramatické záchranné operaci vyzvedl tým CSAR (Combat Search and Rescue) na vrtulnících MH-53M Pave Low a MH-60 Pave Hawk pod ochranou bitevníků A-10 Thunderbolt II.
Trosky stroje Dalea Zelka skončily v muzeu letectví v Bělehradě jako hmatatelný důkaz prvního sestřelení neviditelného letounu v historii. Důsledky pro vojenské letectví a nečekané lidské přátelství
Ztráta F-117 znamenala pro letectvo Spojených států hluboký strategický i psychologický otřes. Srbští vojáci a vesničané na křídlo zničeného letounu nalepili slavný plakát s textem:
„Promiňte, my nevěděli, že je to neviditelné.“ Trosky stroje prozkoumali jugoslávští, ruští a čínští specialisté, což zásadním způsobem urychlilo protistranný vývoj technologií pro detekci letounů s nízkou odraznou plochou.
Pentagon z incidentu vyvodil zásadní operační změny:
Zákaz samostatných letů bez krytí: Žádný stealth bombardér už nikdy nevzlétl do bojové mise bez přímé podpory letounů pro radioelektronický boj. Konec letových šablon: Zavedeno striktní střídání letových tras, časových oken i výšek náletů pro každou jednotlivou misi. Nové požadavky na stroje 5. generace: Vývoj stíhaček F-22 Raptor a F-35 Lightning II byl upraven tak, aby letouny nespoléhaly pouze na tvarování trupu, ale integrovaly výkonné palubní rušiče a fúzi senzorů.
Příběh má navíc fascinující lidské vyústění. Zoltán Dani po skončení války odešel z armády a otevřel si rodinné pekařství v rodném Kovinu. O několik let později se prostřednictvím srbského filmového štábu spojil s Dalem Zelkem. V roce 2011 se oba muži poprvé osobně setkali, stali se z nich blízcí přátelé a začali se navzájem navštěvovat se svými rodinami v Srbsku i v USA. Jejich neobyčejný příběh od nepřátelství k hlubokému přátelství zachytil celovečerní dokumentární film
The Second Meeting.