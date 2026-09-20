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„Promiňte, my nevěděli, že je neviditelný.“ Jak starý sovětský radar v Srbsku pokořil pýchu Pentagonu

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V březnu 1999 se u srbské vesnice Buđanovci zřítil v plamenech neviditelný bombardér F-117A Nighthawk. Jak mohl starý sovětský radar pokořit pýchu Pentagonu za miliardy dolarů?
Odpalovací zařízení protiletadlového raketového systému S-125M Něva se čtyřmi raketami připravenými k odpalu.

Odpalovací zařízení protiletadlového raketového systému S-125M Něva se čtyřmi raketami připravenými k odpalu.

Zdroj: Autor: Srđan Popović. Zdroj: Wikimedia Commons — File:S-125 Neva 01.jpg. Licence: CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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