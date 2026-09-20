Časté pojídání trávy nemusí být u psa nevinným zvykem. V některých případech může upozorňovat na vážnější zdravotní potíže

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Časté pojídání trávy nemusí být u psa nevinným zvykem. V některých případech může upozorňovat na vážnější zdravotní potížePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Fakt, že pes občas žere trávu, je poměrně známý a není třeba se toho nějak obávat. Díky její konzumaci se vašemu mazlíčkovi čistí střeva, avšak dávejte si na to přece jen pozor.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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