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Botanická zahrada Liberec otevřela přednáškový cyklus pro veřejnost

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Botanická zahrada Liberec se proměňuje v místo živého setkávání s vědou. Spustila pravidelný přednáškový cyklus, v jehož rámci do libereckého kinosálu přijíždějí botanici a…
Botanická Z 5

Botanická Z 5

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:45

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